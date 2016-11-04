TUV南德携手西克电子聚焦智能制造，诠释工业4.0中的智能

深圳2016年11月4日电 /美通社/ -- 近日， TUV南德（以下简称“TUV SUD”）携手西克电子（以下简称“Sick China”）在深圳华侨城洲际大酒店联合举办“聚焦智能制造 -- 工业4.0中的智能工厂机器安全”研讨会。本次会议还得到了深圳机器人协会、中国德国商会华南及大西南地区以及中国欧盟商会的大力支持，吸引了深圳本土多家制造行业的科研人员参与。TUV SUD 工业和能源产品全球总裁 Detlev Richter 博士与与会嘉宾围绕工业机器设计中的关键安全问题，包括机械安全、功能安全、防爆安全、最新指令更新等智能工厂安全评估方面行了深入探讨。此外，Sick China 高级安全工程师高磊先生也向与会嘉宾分享了智能设备安全设计及改造经验，对于参与此次“工业4.0”系列研讨会的嘉宾们来说可谓收获颇多。

工业4.0构建的兼具个性化和数字化的产品与服务生产模式，将突破传统的行业界限，催生出各种新的活动领域和合作形式，创造出新的价值网络或链条。未来，工业4.0将消除“信息”与“原材料”之间的差别，整个生产制造环节都将进行信息数据汇总和处理，这意味着设备将可定期进行自我维护和修正，管理人员则只需对生产状况进行远程监管、操作及管理，客户需求将得到最快响应，资源配置将达到最优化。在工业4.0推进的大背景下，全球工业化进程迎来智能发展需求，其中智能工厂、智能制造尤其备受瞩目。



此次研讨会吸引了机器人研究机构、机器人协会、标准委员会、机器人制造商、设备制造商、汽车制造商、大型集成商等多家机构和企业的参与。在会议上，来自TUV SUD德国总部的工业和能源产品全球总裁Detlev Richter博士，高屋建瓴地系统阐述了工业4.0的发源与发展状况，勾勒了工业4.0 的表现形式，廓清了工业4.0的基本要素。Detlev Richter 博士提到：“虽然工业自动化已经成功实现整合一部分生产机器，但未能完全涵盖动态配置系统的所有方面，工厂中多数机器仍未实现互联，因此产品安全依旧被视为孤立的系统。实现智能工厂的过程，同样也是从无关联机器的世界转换到工业物联网世界的过程。”



TUV SUD工业和能源产品全球总裁 Detlev Richter 博士与与会嘉宾围绕工业机器设计中的关键安全问题

在工业物联网连接人类和机器，以实现双向信息流和实时决策的同时，不断完善的物联技术使得从风险管理开始的产品安全有了更多的定义，使安全措施和性能评估等定义有了更高的要求，因此在工业物联网环境下产品安全的目标也有更高的定义：将剩余风险降低至合理范围，确保产品、人员、信息和系统资产的安全。Detlev Richter 博士向与会嘉宾分享了 TUV SUD 德国的数字试点项目的最新经验：利用传感器网络的智能机器人组成训练系统参与真实足球队的训练，基于传感器网络安全及自适应系统的安全原则和标准，让机器人使用更多的传感器硬件，在确保足球运动员不受伤的前提下，达成训练效果，实现利用虚拟建模和仿真来配置与验证新的安全功能等。

此外，Sick China 的高级工程师高磊先生也向与会嘉宾分享了智能设备安全经验，其中提到工业4.0的主流应用包括压力机安全应用，人机协作的安全应用以及AGV（移动小车）的安全应用，并且介绍了西克公司的安全设计级以及安全改造能力，并展示了各种安全应用的图片以及视频，让与会嘉宾更直观地了解各种智能设备安全应用及改造。