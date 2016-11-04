包价堪比汽车：Eppli将拍卖爱马仕手提包

德国斯图加特2016年11月4日电 /美通社/ --

拍卖会将于2016年12月和2017年1月举行：61只名贵手提包待售

在保时捷和梅赛德斯-奔驰的故乡，61只爱马仕手提包和11条爱马仕皮带将公开拍卖。这些拍品均出自一位爱马仕发烧友的私人珍藏，作为全球最贵、最抢手的手提包，长长的等待名单使之成为全世界最稀缺的配饰单品。

这份私人珍藏包括不同颜色的斜挎包、独家定制款以及著名的 Kelly 和 Birkin 包。这两款包因女星格蕾丝-凯利(Grace Kelly)和简-柏金(Jane Birkin)而闻名，最贵卖到14万欧元。Eppli 拍卖行将起拍价设在4500欧元到近12000欧元不等。随着《欲望都市》等剧的热播，爱马仕包被公认为是尊贵身份的象征。

一些待售的手提包是限量版，所有包和皮带都保养得很好，是投资的不二之选。11月初将公布拍卖目录，可通过 http://bit.ly/2ejTamL 预订。

拍卖会将于2016年12月10日和2017年1月14日下午3点（欧洲中部时间）在斯图加特Eppli拍卖行举行。藏品将分别于11月21日和1月4日开始在 Eppli 位于 Konigsbau 的场馆举行拍卖预展，也可通过 http://www.goo.gl/XKdil2 在线查看。

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