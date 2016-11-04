吴咏怡：教练式领导力是企业变革的关键能力

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 世界上有两件事最难：一是把自己的思想装进别人的脑袋里；二是把别人的钱装进自己的口袋里。如果把每个人的脑袋和身体比作硬件，那么就需要有人帮你填写一份软件，才能够把硬件里面的能力、潜能全部释放出来，而教练式领导力就是提供了一种帮人编写程序软件的方法。

国际教练协会 (ICF) 大师级教练 (MCC)、香港大学SPACE中国商业学院（简称：港大ICB）企业教练与领导力培育课程 (CCLD) 客席讲师吴咏怡女士将结合自身经验来剖析，如何通过教练式领导力把员工的潜能释放出来，进而达到企业成功转型的目的。

企业变革的核心是人的变革

1. 自我改变

在如今这样一个日渐复杂、多元化和充满不确定性的世界里，企业组织架构变革之快令人咋舌。那么，如何在快速变革中占领先机，成功转型？

吴咏怡：“企业变革的第一步是先革自己的命！常言道‘上梁不正下梁歪’，如果作为领导的你都不愿意改变，就别指望你的下属改变，企业变革更是空谈。”

所以，自我改变非常重要，否则就会跟不上节奏。

案例：一个总部在上海的美国公司中国区 CEO 和其员工都很焦虑，因为员工认为工作上用微信沟通很方便快捷，但 CEO 却认为微信不安全，坚持不用。

吴咏怡：要知道，72%的中国手机用户都在使用微信，所以我选择让 CEO 自己改变，先突破自己固有思维，在手机装上微信，调悉自己，接纳用微信作内部沟通的桥梁，以改善他们的焦虑状态。

2. 管好自己



在企业变革的时候，企业领导还要提高自我管理能力，管好自己的内心，挖掘自己的潜能。每人每天都和自己沟通57600次左右，要非常清楚自己在说什么，也正如中国的至理名言：“知己知彼，百战百胜”。只有先管好自己，才能影响别人。



3. 关注团队

在变革中，关注的不仅仅是个人，更应该是整个团队，要先关注团队是否志同道合，如果志不同、道不合，就只能满足短期利益，不是能一起走得远的战友。拿现在特别火的“众筹”为例，玩众筹就相当于付钱支持别人创业，大家是因为支持这个创意，进而给予一定的资金援助。但若是抱着寻求回报的心态，每个人都向 CEO 表达自己的想法，要求短时间的收益，那他就无所适从了，创业成功率也会大打折扣。



企业教练应关注客户的价值观和盲点



面对复杂的商业环境，管理者往往要做出很多决策来确定未来业务方向。

1. 管理者需具备较完整的认知结构。一是认知外面的世界，看有没有出现模仿者（对手）的可能性，并了解客户的真实需求等；二是认知自己，是否足够了解企业本身的优缺点，内外结合做出快速决策来适应市场的变化。

2. 管理者要有正确的价值观。

3. 管理者要随时而变。在现实商业环境日益不确定的情况下，领导者的领导技能也需随时而变，才能适应环境的要求。

企业管理者在面对变革的时候，企业教练应关注他们的价值观。教练技术是价值观影响价值观，所以一个好的教练心要正，以身作则才能正确影响他人。

案例：有一个卖包的企业家想去孟加拉扩展事业，但很纠结：是否能相信孟加拉的企业？是否能相信中国的合资老板？不懂英文，去了之后没有客户怎么办？

吴咏怡：表面上是合作关系的问题，其实看深层次，这就是他深层次价值观的问题，所以我教练他时，不停地问：“你的价值观是什么，你想企业怎样发展，为什么去孟加拉，是短期合作还是长期……”其实企业家做决定时，很多时候是外在的现象和内在的价值观之间产生冲突，只要帮他理顺了就很容易看到问题的本质。



企业教练还应通过不同角度的发问，帮被教练者发现自己的盲点 -- 当事人看不到但旁观者能清楚看到的问题。上述卖包企业家只关注于“我只有20%的股份，整体利润上拿得比较少”。但是当问他“你是做销售，销售是要有成本、佣金的，你想拿多少”时，他说20%。话说到这里，他顿时豁然开朗，他其实能拿不少的，他可以拿销售20%的佣金，也可以拿20%股东身份的利润分配。所以教练要发现被教练者看不到的东西。当然，最后的决定和选择还得由他们自己做。



教练式领导力是怎样炼成的

吴咏怡：教练式领导力就是从不同角度看问题，找到被教练者的盲点，让他看到他的现状和心智模式，鼓励他积极调整心态、修正行动、达成目标。教练的核心目的是“授之以鱼，不如授之以渔”。

作为管理者，要成为一个成功的教练：

1. 具有自我认知的能力，这样才能在教练他人的时候游刃有余。通过持续学习，加深对自己的认知，从无知无觉到有知有觉，从后知后觉到当知当觉，以至先知先觉，通过坚持，学以致用。

2. 要有正确的价值观。知道什么该做，什么不该做，这样才能带好团队。

3. 要有信任，信任是一切沟通的基础。人在做决定时，很多时候是针对事，但是更多时候是针对人 -- “这个项目很好，但是我不信任这个人或这个团队，我可能不会给他们做”；亦或是“这个项目很危险，但是我信任这个人或者这个团队，我也会选择让他们做”。

4. 员工的意愿很重要。与员工沟通时，可能会出现这种情况：员工信任你，但是不想谈这个主题；或者员工信任你，但是他不愿意面对自己。这种情况下，教练的效果都不会太好。所以要修炼自己，善于去发掘他们的恐惧，让他们愿意去面对、去处理。

5. 做选择。人每天都在做选择，就好比来听公开课，可以选择听，也可以选择不听或装听。与员工沟通时，需要坦诚地交流，听取员工的意见，并对自身的行为进行及时改正。

6. 执行力。与员工建立关系却没有执行力也是没用的，所以港大 ICB 的学习非常讲究学以致用。人会本能地拒绝改变，因此，教练型管理者需要帮助员工调整心态、接受改变，促使员工持续改变并最终实现目标。

7. 真正的教练型管理者，并不要求“员工成为我”，而是让他变成更好的自己。特别是对80、90、00后来说，他们对个人身份以及独立性、独特性要求很高，应该通过有效地倾听、总结和提问，不断引发员工积极主动地思考，从而找到解决方案。

总之，教练式领导力是指改变自己，影响他人，培养人才。现在做领导，不但要完成自己的任务，还要以人为本，把人才培养出来。特别是在一个多变的文化里，不是要做个人冠军，而是要做团队冠军。

至于说领导力是与生俱来还是后天培养，吴咏怡女士认为，现在我们有学习能力、有选择能力，但是否用这些能力由你自己决定。

吴咏怡：“对我来说，领导力绝对可以培养，当年上大学时我是坐最后排的人，今天可以站在这里，因为我不停地学习，不停地革自己的命。虽然这样做很痛，但你经过这个痛并快乐的过程，就一定会成长。”



吴咏怡女士 Ms. Catherine Ng

吴咏怡 女士

Ms. Catherine Ng

香港大学SPACE中国商业学院客席讲师、拓思管理顾问（香港）有限公司总裁、香港“爱 ∙ 相信” 公益组织发起人

吴女士曾长期服务于美国、加拿大等大型跨国公司，担任销售总监、副总裁职务。她拥有27年以上的大型企业管理经验、市场拓展实战经验，培训风格敏锐而具洞察力。过去的21年里，在中国大陆、香港和台湾地区有超过10万人接受过她的培训与教练，支持众多企业成长，培养了无数优秀管理者。

吴女士拥有香港大学社会科学学士、香港理工大学企业管理硕士、新英格兰大学辅导硕士、哈佛大学肯尼迪学院领导力艺术与实践课程毕业生，现于英国密德萨斯大学攻读博士。