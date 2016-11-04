普济资本助力万达集团收购美国迪克-克拉克制作公司

中国传媒行业黄金时代来临

万达战略收购电视颁奖典礼及制作公司

香港2016年11月4日电 /美通社/ -- 作为专注于传媒娱乐及消费领域跨境投资与并购的投资平台，普济资本协助万达集团将战略收购美国著名大型颁奖典礼及电视制作公司迪克·克拉克制作公司，交易具体完成日期将视法规与监管要求而定。此次收购将成为万达长期布局连接中国与世界的全球娱乐平台的最新战略举措。

普济资本在此次交易中与万达密切合作并再次参与共同投资，最终协同万达战胜众多竞购方，成功完成了此次迪克·克拉克制作公司的收购。此前，普济资本长期活跃于中美两地传媒娱乐市场，人脉深厚资源丰富。 “此次万达收购迪克·克拉克制作公司不仅是一次振奋人心的合作与机会，也再次证实了在万达不断实现中国与全球传媒娱乐行业革新与连接的过程中，我们将继续保持长期紧密的合作。”普济资本总监司徒德先生受访时提到：“王健林主席在中国无疑是最具影响力的地产及文化产业商界领袖之一，而彼得·古柏先生也是美国传媒及体育领域的灵魂领军人物，双方强强联手将带来更丰富的增长机会及更广阔的商业前景。我们经过历时两年多的周密部署，协助双方斟酌战略，最终圆满促成此次交易并进行共同投资。对于深度参与及见证这场传媒娱乐行业的创新时刻，我们感到无比激动。”

迪克·克拉克制作公司是全球规模最大的电视直播现场娱乐节目的制作方与版权方，已有近60年历史，是好莱坞享誉盛名的顶级娱乐公司之一，在美国文化与历史上具有举足轻重的地位。迪克·克拉克制作公司制作了众多全球规模最大、最具影响力的颁奖典礼及电视节目，其中包括《金球奖》、《公告牌音乐大奖》以及《全美音乐奖》等。如今，公司在好莱坞传媒大亨彼得·古柏先生带领下，汇集了包括艾伦·夏皮罗和迈克尔·马汉在内的传媒领域管理精英。

“对于此次战略投资迪克·克拉克制作公司，我们感到十分兴奋。”作为此次交易万达方面代表，万达集团投资有限公司首席执行官陆肖马先生受访时提到，“万达一直坚定不移地长期致力于建立一个全球化的传媒娱乐生态系统。迪克·克拉克制作公司在美国电视行业久负盛名、根基深厚，今后将通过打造更多面向全球观众的不容错过的娱乐节目，为连接中美娱乐市场交流发挥推波助澜的作用。”

传媒界大亨及迪克·克拉克制作公司主席彼得·古柏先生提到：“我想对王健林主席及万达集团此次与迪克·克拉克制作公司的收购合作表示祝贺。这次并购将为中国、好莱坞乃至全球娱乐行业开创一个激动人心的新纪元。我对与王健林主席的此次合作感到十分兴奋，并期待建立更深厚的友谊。”

普济表示，中国正迈入传媒与娱乐的黄金时代。科技迅猛发展使全球观众前所未有地凝聚以及中国中产阶级消费市场的快速崛起，将在未来带来更多面向及来自中国的投资机会。司徒德先生表示，好莱坞在知识产权、内容制作及创意方面代表了全球最顶尖水平，而中国作为世界范围内规模最大的消费市场，与北美市场的创新交流与跨境合作必定将日益频繁、密不可分。连接最前沿的技术、最优秀的创意以及最广泛的市场资源将推动中国乃至全球传媒及娱乐行业高速增长，全面进入黄金发展期。