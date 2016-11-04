华为手机《梦想的声音》11月4日燃情开唱

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月4日起每周五晚21:10，由华为手机独家冠名的顶尖音乐综艺节目《梦想的声音》将在浙江卫视和爱奇艺燃情开唱！此次合作系群邑旗下迈势中国携手群邑ESP内容营销部门共同促成，是华为手机产品子系列 HUAWEI nova 首次亮相电视综艺节目，也是华为进军年轻化市场，打响品牌娱乐营销的一次全新尝试。

华为手机致力于为消费者带来优质的产品、全新的体验，在不断强化现有产品线的基础上，10月14日更是推陈出新，突破既有的品牌形象，在其产品线上隆重推出全新nova系列，加速华为与年轻消费者沟通道路上的转型，同时也在传播上积极寻求新的突破点，首次以娱乐化营销的方式将品牌呈现至大众面前。

在立项之初，华为在娱乐营销的道路上谨言慎行，迈势与群邑ESP内容营销部门以专业的数据分析、信息收集系统、标准化的评估体系帮助华为快速掌握娱乐营销市场动态，在与OPPO和vivo的博弈中率先斩获第四季度王牌栏目，定位顶级IP头部内容。浙江卫视重磅打造的全民音乐节目《梦想的声音》，其中为素人提供舞台，让平凡人敢于向歌坛前辈发起挑战，这种年轻无所畏惧、敢于突破的理念与华为的品牌精神十分吻合，而浙江卫视在综艺节目制作方面的深厚功力与经验也是有目共睹，双方一拍即合冠名《梦想的声音》！在共同理念的碰撞下，整个节目的现场道具、舞美设计，乃至后期包装上也巧妙自然的与 HUAWEI nova（超新星）融为一体。

浙江卫视为《梦想的声音》倾力打造了国际顶尖舞美，采用“双面视频球”、“超能机械臂”等国际领先设备，将科幻理念以及 HUAWEI nova 的品牌元素创新尝试应用到国内电视综艺节目中。

而五大导师林俊杰、羽泉、张惠妹、萧敬腾和田馥甄的集体亮相，几乎是近几年来音乐类节目中难得的巅峰配置。不仅如此，台前的话筒交给了浙江卫视当家主持人华少，幕后工作则请来了金少刚、刘卓、黄怡等顶级音乐大师担纲，旨为观众带来精彩震撼的全新体验！节目总制片总导演蒋敏昊先生表示：浙江卫视用极致的态度，打造一档导师与学员互相切磋歌艺的节目，展现有关“声音”最纯粹、最震撼的音乐力量。同时感谢华为在节目孵化阶段的支持，正是由这样致力创新的品牌才能推动各方不断追求更高的品质。导师们也纷纷坦言，自己是被《梦想的声音》全新的互动玩法，以及浙江卫视真挚的热忱信念所打动。

作为深受年轻人喜爱的品牌，华为在不断倾听年轻消费群体的心声，突破既有品牌形象，不断实现品牌年轻化，更贴近当代年轻人的生活和梦想。希望通过冠名《梦想的声音》帮助更多素人歌手实现音乐梦想，让更多有为的年轻音乐人不再被埋没，期待通过这个舞台让他们的音乐梦想和音乐道路发出勃勃生机。每周五晚21:10，请锁定浙江卫视华为手机《梦想的声音》！