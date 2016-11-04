铁甲携手现代重工 国内首家工程机械互联网代理商诞生

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月4日上午，铁甲与现代重工在上海签订战略合作协议，正式成为现代重工的首家线上代理商。这次合作标志着中国首家工程机械互联网代理商的诞生，同时也开创了国内传统工程机械行业与互联网行业融合发展的新纪元。

现代重工作为世界一流的工程机械产品综合供应商，多年来一直视中国为战略性市场，致力于在中国的长期稳健发展。在开辟中国市场的过程中，现代重工不断挖掘中国本土化需求，坚持以前瞻性的眼光预测客户和社会的变化。此次开创性地与铁甲建立战略合作关系，正是基于现代重工对当前互联网发展趋势的深刻洞察。随着国家“互联网+”战略的不断推进，工程机械行业一定会和互联网行业深度结合，在销售模式和服务模式等方面实现新的突破。



现代重工与铁甲经销合作签约仪式

铁甲作为目前国内工程机械垂直行业内最大的交易平台，是当前行业用户购买、转让二手工程机械设备的首选平台。目前铁甲在全国近30个省份设立了线下交易团队，近400名城市经理为来自全国各地的用户提供线下交易服务，每月与设备交易相关的400电话呼入量高达7万多人次，平台月均成交额近2亿元。在10月23日举行的2016中国B2B峰会上，铁甲与阿里巴巴B2B、找钢网等知名企业共同入围《2016中国B2B电商百强榜》，成为工程机械行业唯一入选企业。

铁甲的愿景是通过互联网的技术手段改造工程机械行业传统的交易方式，为买卖双方提供公正，高效，友好的工程机械服务平台。这个愿景和理念得到了现代重工领导层的高度赞赏，因此双方的合作一拍即合。

在当前快速发展的互联网大潮下，传统工程机械制造企业都在积极探索面向“互联网+”的转型。铁甲作为成交量全国遥遥领先的工程机械交易和服务平台，通过与现代重工的战略合作，不仅为现代重工产品的创新销售提供了一条便捷途径，更实现了现代重工产品的高品质、高性能、深耕中国客户需求等优势与铁甲高品质互联网服务和销售优势相结合的局面。相信双方的战略合作一定会给国内低迷的工程机械行业注入新的活力，加快其它厂商跟进布局互联网发展战略的步伐。