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濠江盛汇–澳门汽车、游艇、公务航空展11月隆重开幕

2016年11月04日 16:02 编辑： 经理人网编辑
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澳门2016年11月4日电 /美通社/ -- 金秋11月，正是澳门最浪漫的季节，以“濠江盛汇”为主题的高层次国际化、专业化的陆海空联展盛会激情开启，与豪车、游艇、私人飞机爱好者们激情碰撞。该盛会由濠江盛汇组委会主办。

“濠江盛汇”惊喜亮相美国纽约时代广场
“濠江盛汇”惊喜亮相美国纽约时代广场

经过六年时间的洗礼和沉淀每年的精心策划，澳门车展、游艇展、公务航空展三展均获UFI展会认证，标志着“濠江盛汇”陆海空三展正式跻身于国际顶级展会行列。并将于11月4-6日为参展者呈现更具规模的第六届澳门汽车、游艇及第五届澳门公务航空展。陆海空三展辐射澳门三个地标性地点，总面积超过10万平米，预计参观人次超过20万，展示近200个国际知名品牌，涉及汽车、游艇及公务航空等相关领域参展。展会同期还将配套一系列精彩活动，包括引领行业发展趋势的汽车、游艇及公务航空领域专业论坛，新颖别致的游艇出海巡游、公务机登机体验、新品发布、儿童绘画、摄影比赛、模特大赛、红酒品鉴等，令与会观众在体验高端生活方式的同时拥有近距离体验接触澳门多元文化的机会。

濠江盛汇 -- 澳门汽车、游艇、公务航空展，借助澳门辐射东南亚、连接国际市场的区位优势，充分发挥葡语系国家商贸服务平台功能，配合中央与澳门特区“一带一路”“海上丝绸之路”以及“粤澳自由行”等发展战略，借助展会平台，不断提升规模和品质，积极推动澳门高端商务以及旅游休闲等行业的发展，为澳门旅游增添更多元素及活力。

真诚六年，惊喜回馈，2016年11月4-6日，濠江盛汇 -- 澳门汽车、游艇、公务航空展值得期待。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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