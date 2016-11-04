玛氏公司出席2016国际能源变革论坛

分享可持续发展经验 助力中国能源消费转型

中国苏州2016年11月4日电 /美通社/ -- 玛氏公司作为企业代表，出席了10月29至31日于苏州举办的2016国际能源变革论坛。期间，玛氏全球可持续发展总监兼首席气候官凯文·拉宾诺维奇（Kevin Rabinovitch）分享了玛氏公司的能源消费转型理念和案例，旨在为各界可持续发展领域的决策提供依据和思路，积极推动国际社会能源转型交流与合作。

本次国际能源变革论坛以“能源转型中的协调发展”为主题，重点围绕化石能源清洁低碳发展、终端能源消费转型、可再生能源协同创新发展、未来电力系统转型、交通能源转型、建筑能源转型、能源互联网、区域能源转型与分布式能源等领域，分享各国能源政策和转型发展经验，探讨全球一致行动，协同推进全球能源转向清洁低碳可持续发展模式。论坛取得了八点共识，其中包括再经过5到10年，使风电、太阳能发电达到平价上网。

为了更好地推动中国的能源消费转型与升级，本届论坛特别组织了“终端能源消费转型”分论坛，该分论坛通过分享国内外终端领域的用能产品实践和节能创新的思路，共商适合中国能源消费的发展路径，加快实现节约型、绿色低碳型社会建设目标。作为唯一的食品企业代表，玛氏公司受邀参与并分享成功经验。

凯文在论坛上就详细介绍了玛氏公司为助力环保所制定的“一代人实现可持续发展”战略计划，以及如何在全球范围内成功推动清洁能源发展的整体进程。他强调，能源变革是当下国际社会关注的重要议题，这项惠及全球的变革正以推动终端能源消费绿色化和智能化的方式迈入崭新阶段。落实到企业的具体行动，可在于系统性地推动清洁化与可回收化的生产用能、普及绿色建筑、大力提高可再生电能的使用效率，以此实现全球升温控制在2摄氏度以内的全球目标。论坛期间，凯文还分别与国家能源局相关领导、行业专家以及业界代表进行了深入沟通，详细介绍了玛氏在清洁能源方面的工作经验和体会，得到了各界的高度赞赏。

早在2007年，玛氏公司立下“一代人实现可持续发展”计划，承诺在2040年消除所有运营场所化石燃料的使用和温室气体的排放，此后便努力实践并有所收获：

2015年起，玛氏美国的全部运营场采用风电，全面实现“零碳”排放；

截止2015年底，玛氏在全球的126个生产场所均实现了零废弃物填埋；

2015年12月，玛出席巴黎气候变化大会，帮助推动《巴黎协定》的达成；

2016年5月，玛氏英国的所有运营场所采用风电，全面实现“零碳”排放；

至此，玛氏公司已实现减少25%温室气体排放量的2007-2015年阶段性目标。去年，玛氏还被气候组织（the Climate Group）评选为承诺全部使用可再生能源的最具影响力企业之一。

在中国，玛氏公司也一直将实现零废弃物填埋列为生产运营的重点。通过鼓励技术创新、优化生产流程，中国地区的七个生产场所已全部如期达成目标，其中箭牌上海工厂、广州工厂、永和工厂和皇家宠物食品上海工厂在2014年底就已提前实现零废弃物填埋。各类环保主张和活动也在玛氏的所有事业部积极开展，并得到各界认可与嘉奖。

未来，玛氏公司仍将以“五大原则”为企业核心，坚持可持续运营，推行更多清洁能源的技术创新和优秀实践；携手各利益相关方，加强能源转型的国际交流与合作，从而推动全球能源转型发展，切实推动能源生产和消费革命，实现令你我自豪的可持续发展之路。