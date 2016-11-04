美国德州仪器公司发布2016第三季度财务业绩与股东回报

股息增长32%

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 德州仪器公司(TI)（NASDAQ：TXN）日前公布其第三季度财务报告，营业收入为36.8亿美元，净收入9.68亿美元，每股收益94美分。

TI还将其季度股息提升了32%，达到每股50美分，而年度股息也增长至2美元。股息提升不仅反映了TI在自由现金流生成方面持续的强劲表现，同时也体现了公司致力于于将盈余现金返回给股东的承诺。季度股息目前已正式公布，并将于2016年11月21日进行支付，支付对象为截止2016年11月7日前在录的股东。

关于公司业绩及股东回报，TI董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton作以下说明：

“第三季度的营业收入和每股收益略微超出我们的预期范围。相较于去年同期，我们的产品仍然在汽车市场中保持着强劲的需求，同时在工业市场中也实现了增长。个人电子市场需求与去年同期基本持平。”

“在我们的核心业务中，嵌入式处理产品的营业收入同比增加10%，模拟产品的营业收入同比增加6%。两项业务的营业毛利均有所提高。”

“62%的毛利率体现了我们高质量的产品组合，以及高效的制造策略，包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。”

“在过去的12个月中，我们通过运营所产生的现金流达到45亿美元，再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中同比增长8%，达到39亿美元，占营业收入的29.5%，较去年同期的27.5%有所提升。”

“在过去12个月中，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到38亿美元，这与我们将全部无需用来偿还净债务的现金流作为股东回报，并回报给他们权益计酬收益的策略保持一致。”

“我们的资产负债表依然强劲，本季度末账面上有31亿美元的现金和短期投资，其中80%归本公司在美国的实体所拥有。截至本季度末，库存周转天数为117天。”

“德州仪器在2016年第四季度的预期是：营业收入范围在31.7亿美元至34.3亿美元之间，每股收益范围在76美分至86美分之间。2016年，TI的年度有效税率预计约为30%，与此前的预期保持一致。”

关于德州仪器公司

德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司，始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才，锐意创新，引领技术前沿。今天，TI 正携手超过10万家客户打造更美好未来。

德州仪器商标：

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