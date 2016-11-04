慧聪芯城2.0战略升级 “精灵计划”整合电子元器件全产业链

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 当前，全球新一轮科技革命和产业变革正蓄势待发。集成电路、网络通讯等电子信息产业领域的原有技术架构和发展模式不断被打破。国际竞争加剧，半导体产业在2015年掀起规模前所未见的并购狂潮，到9月中为止，2016年宣布的所有 IC 产业并购案件金额已经累计达到553亿美元。而以“中国制造2025”、“互联网+”、“供给侧改革”为代表的一批重大战略举措密集出台，将使得电子行业与其他行业间的融合渗透更加深化，产业的创新模式与商业模式正在发生重大变化。

在传统电子元器件交易中，主要是元器件分销传统以线下交易为主的业态，就中小采购商而言，通常会有几大痛点：

单次起定量低，企业议价能力弱，在交易过程中常受到供货商打压。 贸易链中间环节比较多，交易过程繁杂，效率低。 市场容量巨大，行情瞬息万变，导致信息不透明、供需不对称，使产业链的各方经常处于茫然的状态中。 库存大，占用大量流动资金和企业资源，浪费严重，同时易引发恶性竞争。 海外购置，小批量货品其最低报关费用高，购买成本大大增加。

新工业革命下，个性化、定制化消费大规模地兴起，如何满足用户多样化需求，解决用户采购环节中的以上各类痛点，电子信息行业在互联网+的春风之下衍生出了众多电子元器件电商平台，但还尚未从根本上解决供应链痛点，产业模式尚待完善和升级。

重塑新格局，寻求新动力。变革、攻坚、破局在各个领域上演。2016年注定是不同寻常的一年，这一年慧聪电子网华丽蜕变，紧跟市场需求转型升级，将交易进一步深化。为了更好地打通电子产业上下游供应链，满足产业链条中各类企业的交易需求，慧聪电子网内部改革，新设电子电商公司、电子交易公司和电子金融公司，目前正在布局电子供应链公司。慧聪芯城成为了慧聪网内部创业的第一个过千万天使投资的合资公司，打造电子产业重度垂直供应链交易平台。



慧聪芯城

慧聪芯城创始人刘晓红说：“慧聪芯城通过17年的行业积累提供专业参考，帮助企业了解行业动向，增强其竞争实力，促进行业沟通。而在这基础之上，交易带来的便捷拥有更多的价值。我们要打造慧聪芯城2.0，为企业提供更好的服务。”

革新升级“精灵 (ELF) 计划”构建电子产业创新服务模式

2016年10月，慧聪芯城2.0 (www.hcicmall.com) 全新战略升级。利用互联网技术、移动互联网、大数据，构建电子元器件行业重度垂直领域核心交易关系的数据平台，整合行业信息流、交易流、资金流，为客户提供线上线下深度撮合交易、平台管理服务以及 SAAS、物流、技术、金融保障等服务。以金融为核心，信息化管理交易全过程，为客户提供供应链金融服务，解决企业上下游采购资金流的问题。慧聪芯城2.0将建立垂直于电子全产业链条的交易平台。提高电子产业供应链效率，促进交易达成。

2016年10月21日，刘晓红在 HCFT 智能硬件供应链大会上提出了慧聪芯城2.0全新的运营模式 -- 精灵 (ELF) 计划，即电子元器件电商平台 (Electronics)、物流 (Logistics)、供应链金融 (Finance)，外加原有的1.0媒体 (Media) 基础，四位一体的多元化模式。



慧聪芯城创始人刘晓红

她解释道：“通过精灵计划这个创新服务模式，慧聪芯城围绕这四个部分拥有一套完整的大数据信息化解决方案，使电子产业链上各方高效及时地掌握信息，把信息流变成有价值的数据流，把数据流引成交易流，是我们的方向。”

大数据营销、千万流量支持 慧聪芯城2.0入驻进行时

慧聪芯城在 HCFT 智能硬件供应链大会上与航天科工、三个爸爸、安防联保、TCL 以及威腾网等大型电子与智能硬件买家签定了采购协议，年度采购金额高达上亿元，未来这几个大买家将以慧聪芯城作为其主要的元器件配套产品的线上采购平台，并通过慧聪芯城实现企业供应商的甄选与更迭。

目前慧聪芯城牵手科通芯城、芯智控股等电商平台，以及500余家核心国际国内原厂共同入驻慧聪芯城。在接下来的几个月将会陆续开展商家审核入驻、买家入口全新开放、流量入口全新升级等动作，慧聪网拥有1000万流量，流量资源将免费给到入驻商家。同时通过电子商务平台为线下大量传统制造企业提供大数据建立，供应链金融驱动，物流方面等整合性服务。

刘晓红表示：“规范的电商平台监管与信用体系建立势在必行，严格把控入驻商家标准，层层审核，完善诚信机制。同时，我们希望把所有的产品和 SKU 做到最优质，让买家在搜索的过程中能够非常精准地搜索到他们所需要的产品，而且在所有的网站中是最快最准最有效的。”

解决行业痛点，引领电子元器件行业 B2B 电商新模式。慧聪芯城与在驻的千家企业，一起构建中国电子元器件行业完整产业供应链体系，共同掘金数万亿级中国电子信息产业市场。