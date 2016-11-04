安利植物研发中心参与十三五重点科技研发项目

无锡2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年11月4日，国家“十三五”重点研发计划 --“长江下游农业面源污染和重金属污染防控技术示范”项目组与安利中国植物研发中心在无锡签署合作备忘录。安利中国植物研发中心作为项目团队成员将继续与主持单位中国科学院南京土壤研究所，及其他参与机构浙江大学、上海交通大学、南京农业大学等，一起立足长江下游地区这一国家经济中心和发展引擎，围绕农业面源和重金属污染防控主题，共同推动并形成若干业内领先的环境友好型农业示范研究与生产基地。

“长江下游农业面源和重金属污染防控技术示范”是“十三五”期间国家首批重点科技项目“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”方向的一个重点项目，目前该项目已经获得国家科技立项并顺利通过科技部网站公示，于日前正式启动实施。“十三五”国家重点研发计划“长江下游面源和重金属污染防控技术示范”项目首席科学家施卫明教授、安利大中华研究开发、技术法规及质量管理副总裁陈佳女士出席发布会并签约。

10月份国务院印发的《全国农业现代化规划（2016-2020年）》从五大领域布局“十三五”期间全国农业现代化发展任务，并提出注重可持续发展的新目标，指向创新绿色。不久前的7月，国务院发布“十三五”国家科技创新规划，围绕实现国家战略目标筛选出来的若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程，是我国科技发展的重中之重。“十三五”国家科技重点研发计划项目在现代农业领域设立了14项专项研究。

“长江下游农业面源和重金属污染具有污染物负荷量大、复杂性高等特点，”施卫明教授表示，“联合业内领先的学术研究机构和标杆企业的优势资源，才能探索出一条可持续发展之路。”

“安利纽崔莱在全球累积了80余年的有关有机种植、质量管理及植物营养素研究的经验，”陈佳在致辞中说道，“希望能够在项目研究中不遗余力，贡献安利的一份力量。”

农业污染问题刻不容缓 防治体系建立需集纳顶尖机构资源

近年来，农业面源和重金属污染问题已成为我国广泛关注的重大农业生态环境问题。“据第一次全国污染源普查公报显示，化学需氧量 COD、总氮、总磷等主要污染物排放中，农业污染源排放量占全国污染物排放总量比例分别为43.7%、57.2%、67.3%，农业源污染已经成为环境污染中的重要因子。”施卫明教授在报告中提到。

推动长江经济带发展是当前国家重点战略之一，但推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路。长江下游地区经济相对发达，农业集约化程度高，降水频繁，面源和重金属污染严重，对粮食生产和人体健康构成了严重威胁。

“长江下游农业面源和重金属污染具有污染物负荷量大、复杂性高等特点，需要联合业内领先的学术研究机构和标杆企业的优势资源，才能探索出一条可持续发展之路。”施卫明教授表示，“项目团队拥有国家重点实验室、国家工程实验室、国家级野外实验台站、农业部教育部和环保部多家重点实验室等，在农业面源污染防控方面已开展十余年的系统研究和技术攻关。”

安利中国植物研发中心 融贯中西的领先科技与80年有机种植经验

安利旗下国际营养保健食品领导品牌纽崔莱早在上世纪40年代就认识到可持续的、有机的农业生产模式对于产品品质和生态保护的意义，首次提出了“纽崔莱农耕规范”，倡导避免使用农药和化肥，采用接近自然的方式来种植原料作物。此后，纽崔莱不断总结发展可持续有机农耕理念，已经形成完善成熟的有机农耕标准。安利纽崔莱是当今世界上为数不多的在自有有机农场种植、收获和加工植物原料的营养保健食品品牌，在美国、巴西、墨西哥拥有三大获得权威认证的有机农场。

2015年于无锡开幕的安利中国植物研发中心，致力于中草药植物的有机种植研究、提取物研究，开发具有保健美容功能的创新中草药新原料，在开幕前历时3年选址和3年的土壤改进。安利大中华研究开发、技术法规及质量管理副总裁陈佳女士表示，有机种植作为一种农业生产模式，由于其在生态环境和食品安全等方面具有更好的社会效益，在世界范围内受到了越来越多的认可。安利中国植物研发中心从筹备伊始就开始寻求与国内顶尖的机构合作，例如与中国中医科学院中药研究所开展多项合作研究，与中国科学院南京土壤研究所朱兆良院士合作建立企业院士工作站，促进和推动中草药有机种植的发展和提升。

“本次能够参与‘十三五’重点研究计划，是学界对于安利公司研发实力的认可，安利中国植物研发中心身处无锡，拥有研究型农场，未来将继续与各机构协力合作，推动项目的顺利进行。”

对于企业力量的加入，施卫明教授认为，“优质企业的加入有助于将项目中形成的优秀的技术集成模式在更大范围内推广辐射。同时，我们也希望项目过程中形成的优秀生产模式及优质的农产品能够由企业开发成有影响力的产品，为优质的农产品找到出路，推动新型农业模式的良性发展。”