森赫电梯中心实验室助力企业提升核心竞争力

湖州2016年11月4日电 /美通社/ -- 森赫电梯中心实验室继2015年组建后，目前已正式投入运行，将进一步提升森赫电梯产品的综合竞争力。

中心实验室概况

森赫电梯股份有限公司中心实验室组建于2015年，是公司新产品研发、测试，电梯部件测试、电气部件性能测试、金属材料性能测试的综合性研究检测平台。



森赫电梯中心实验室

中心实验室建设

森赫电梯中心实验室参照 CNAS 国家实验室标准筹建，总投资近千万元，占地面积920平方米，其中办公区域130平方米，实验区域700平方米。

中心实验室拥有一支经验丰富的检测和管理团队，现有专职工作人员7名，均具有多年从事相关检测工作经验。同时，通过公司产学研平台柔性引进博士后2名及研究生团队参与实验室工作研究。全体工作人员注重新的分析测试技术及方法的研究，努力提高分析测试水平、管理水平和服务水平，保证提供检测数据的科学性、准确率。



检测仪器设备



检测仪器设备

中心实验室资源

实验室大型精密仪器、附件配置齐全，主要设备有：门锁测试台、门机测试架、梯级滚轮测试台、梯级扭转测试台、高低温交变湿热试验箱、盐雾试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、微机控制电子万能试验机等。

森赫电梯中心实验室，现已参照 CNAS 国家实验室标准正式投入运行，为提升检测管理能力和新产品研发能力，提高公司产品质量与性能提供了有力支撑，也为参与国际和国内实验室之间合作交流提供了平台，将进一步提升森赫电梯产品的综合竞争力。

森赫电梯是面向全球市场的电梯、自动扶梯及立体停车设备的大型制造企业。如欲了解更多森赫电梯信息，请访问公司网站：www.sicher-elevator.com