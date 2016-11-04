第六届总裁创新峰会明年4月深圳举办

深圳2016年11月4日电 /美通社/ -- 第六届全球总裁创新峰会将于2017年4月14日至15日在世界级创新之都深圳举行，届时同期举办中国创新企业与资本对接会，年度创新榜单颁奖盛典。全球总裁创新峰会自2011年创办以来已成功举办五届，由国家外国专家局和深圳市人民政府主办的中国国际人才交流大会重要组织部分，也是一年一度的国际化、高端化、纯总裁级的千人创投盛会。



2016全球总裁创新峰会盛况

2017第六届全球总裁创新峰会具体由总裁网承办，以“产融风口、投资引领”为主题，继续秉承“全球智慧、共享发展”理念，围绕“先进制造、生物医药、生活服务、智能教育、智能农业、新能源、新材料、新零售、新技术、新金融、新媒体、新医疗”十二个产业风口，聚焦创新创业创投，通过“主旨演讲+论坛对话+颁奖盛典+项目对接会”，邀请超过1000位全球富有远见、最具创新力的商界总裁、知名投资大咖、500强企业商学院院长、最具创客精神的创业者、专家学者、商会协会代表、及孵化器负责人和主流媒体人士出席，集众智、聚合力为企业建言献策、共同探讨新经济背景下可持续发展的机遇与挑战。

峰会主张创新、连接、共享

随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，大众创业、万众创新的新浪潮席卷全国，互联网+加快产业升级与融合，时代正处于大转型关键当口，企业如何应对换档期中各种变化？如何抓住新科技、新业态、新模式、新产业等发展关键词？我们需要怎样的工匠精神？是什么推动商业文明进程的新动能？所有的种种唯有实践出真知，新时代：创新已势不可挡！连接成合作精神！共享是互助互利！

峰会共设置15个议题内容

2017第六届全球总裁创新峰会围绕“产融风口、投资引领”这一主题，共设置了15个议题内容。包括4个主旨演讲：新经济背景下产融创新、互联网+分享经济的商业、共享经济下投融资模式、双创时代的智慧与格局，1个高层论坛：独角兽与股权投资，1个圆桌论坛：新三板创新层机遇与挑战，4个专题高端对话：互联网+时代下组织创新、“新媒体+”洞见未来媒体新业态、新医疗与大健康产业发展的未来、中国制造2025：智能制造，及总裁汇十二产业风口生态圈启动仪式，中国创新企业与资本对接会，年度创新榜单颁奖盛典，总裁创新之夜酒会和中国创新企业黑科技品牌联展等15个议题内容。

峰会聚焦新三板企业

截至2016年10月30日，新三板挂牌公司总数达9324家，其中做市转让1647家，协议转让7677家。未来，当新三板的制度配套进一步完善，尤其是新三板转创业板的制度明朗之后，新三板必将成为成长性公司进入资本市场的“第一站”。到今年年底，新三板企业有望突破10000家，新三板也将成为全球最大的创投资源池。本届峰会聚焦新三板优质企业，将邀请知名投资家、企业家、新三板创新层代表参与峰会圆桌论坛板块，共同探讨新三板创新层机遇与挑战。同时，峰会高端对话：新媒体、新医疗、先进制造等专题板块也会邀请新三板优质企业代表出席论道。届时，峰会还对新三板创新层进行多维度评选并颁发年度最佳新三板创新层企业奖项。

峰会新增黑科技品牌联展

本届峰会新增中国创新企业黑科技品牌联展，邀请人工智能、机器人、无人技术、AR/VR、3D 打印等黑科技产品在峰会品牌展区进行现场展示，创新科技的实景呈现将进一步对峰会的创新元素添上浓墨重彩一笔。

峰会规模影响力盛大

2017全球总裁创新峰会将邀请50位中外商界大咖、100家知名投资机构、50家五百强上市公司、50家新三板创新层企业、100家财经媒体，联动全球80个地区协会商会等社团组织，出席到现场将达到1000位纯总裁级参会嘉宾，峰会同时进行互联网、移动互联网直播让来自全球的关注本届峰会的高端群体与峰会现场全程互动，按往届经验今年网络互动将达到300万人次的影响力。

峰会不忘初心、助力双创

据全球总裁创新峰会承办方总裁网创始人兼 CEO 沈洋透露，峰会自2011年创办以来，一直坚持为创新创业与创投提供价值平台的初心，总裁网将十年沉淀的资源，包括500强企业、上市公司、投资机构、券商、律师、会计师以及创业服务公司，聚焦十二大产业风口，通过峰会为创新创业构建创投生态圈，助力中国创新企业可持续发展。他表示2017年峰会是历届以来最为重视，也是投入力度最大一届，将在全国发展峰会合伙人，共同将峰会成果推到更高点。相信2017峰会在各界朋友的支持合作下共赢未来！共享硕果！