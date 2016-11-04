移师上海延续公益传统 中南以“上马”为起点一路向前

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 10月30日，2016上海国际马拉松从上海外滩起跑，作为国际田联金标赛事、国内马拉松三大赛事之一，“上马”已成为展示上海国际化形象、传递体育精神的城市名片。中南置地的500名跑将身着特别定制的“文明行车”战袍，高举倡导“不乱停车、不乱鸣号、不乱变道”的大旗，助力上海交通违法行为大整治，传递公益精神，成为“上马”一道亮丽的风景线。

安全出行，不仅是对出行者自己的生命和财产负责，更是对家人、对社会的责任和承诺。中南置地将这次公益活动主题定为“用心出行，为爱前进”，是其“美好就现在”的企业文化核心理念的体现，为人们打造绿色、健康、智慧、充满人文关怀的生活方式，构建健康社会。中南置地以实际行动引导全社会聚焦“安全出行、文明行车”，延续中南的公益传统，这也是中南置地移师上海后以公益服务城市、与国际化接轨的一个重要开端。

与上马同行，中南为“爱”亮相

当天，随着上马发令枪准时响起，“中南跑团”500名跑将们身着特别定制的“文明行车”战袍开跑。跑团的旗手们沿途挥舞着旗帜，倡导“不乱停车、不乱鸣号、不乱变道”，传递公益精神。

“今年的马拉松跑得很特别。”赛后，“中南跑团”的跑将们兴奋不已地说：“我们不仅收获了上马的奖牌和荣耀，更在我们喜欢的跑步运动中传递了爱与责任，为公益事业尽了一份绵薄之力！”

“上马”结束后，中南置地还将为尊法守法的好市民捐助交通安全宣传物资，助力上海交通违法行为大整治和交通公益事业。

全民参与，让公益更持久

与常规的公益跑不同，中南置地将这次“公益荧光跑”打造成一场全民参与的“公益马拉松”。“公益荧光跑”既不局限于跑友中，也不局限于马拉松现场，而是从9月底一直延续到11月，以“用心出行，为爱前进”为主题，通过H5游戏、采访微视频、探营跑友备赛、公益捐赠等活动，让车主、行人和跑友都参与进来。

在中南看来，“公益荧光跑”是将“用心”的品牌理念深植于日常生活，积极参与公益，传递积极的精神和能量，帮助有需要的事业和人群。目前，通过历次公益荧光跑活动，中南慈善基金会已捐出超百万元的慈善金额。

移师上海，发力商业，延续公益

作为城市建设者，中南置地为人们营造生活空间、建设生活配套。作为商业运营者，秉承“用心感动生活”的品牌理念，致力于为城市生活带来前所未有的提升和改变，不断践行“美好就现在”，引领社会走向美好未来。

2016年8月，中南置地将总部移师上海。对中南置地而言，移师既表明了要做强做大事业的决心，也是挑战自我、主动向国际接轨的举措，希望借助上海国际化的平台，吸引更多更专业的房地产、商业地产人才，寻求更多战略合作伙伴，做强地产、繁荣商业，提升企业管理水平，打造更具影响力的中南品牌。

在为中国城市发展砥砺耕耘的同时，中南也始终聚焦交通、消防、儿童成长健康等公益事业，身体力行用慈善改变城市生命力，通过中南慈善基金会将慈善事业融入公司的发展战略，通过组织各种各样的企业活动，鼓励员工参与慈善，回馈社会。“公益荧光跑”成为中南置地移师上海后公益传统的延续 ，中南将以“上马”为起点，继续向前。