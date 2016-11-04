百特中国庆十年公益，为凉山彝族儿童带去健康关爱

四川省凉山彝族自治州2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年是百特在华积极践行企业社会责任的十周年。为庆祝十年公益这一重要里程碑，百特员工志愿者远赴位于凉山彝族自治州越西县的乃托村，开展关爱彝族儿童健康的公益活动，为帮助改善当地儿童健康营养水平带去有意义的改变。

今年年初，百特携手公益组织“互满爱人与人国际运动联合会”开展凉山彝族儿童卫生健康项目，致力于帮助提升凉山彝族儿童的营养状况。目前项目在凉山州越西县的马拖乡和乃托镇开展，两年时间内将惠及超过200名儿童及1200个农户家庭。



百特员工志愿者与凉山彝族儿童合影留念

凉山彝族儿童存在营养状况欠佳、生长发育较迟缓等健康问题，而培养其良好的卫生意识与习惯，则成为促进儿童健康成长的重要任务。为此，百特员工志愿者在此次凉山公益之行中开展了系列健康关爱活动，其中包括对当地村民进行儿童营养、健康和卫生知识宣讲；为乡卫生院的医生提供儿童医学健康知识培训；为孩子们捐赠健康生活用品，开展洗手、刷牙小课堂，并协助村医为其涂抹预防龋齿的氟化钠护齿剂。

“知识的传播对帮助提升儿童健康意识、养成健康习惯至关重要。凉山当地有很多缺少父母照顾与关爱的失依儿童，此次我们能有机会给予孩子们一份健康关爱，是件特别有意义的事情。”百特志愿者李浪分享道。



百特志愿者教孩子们正确的刷牙方法

此次凉山公益之行是百特一年一度的“你，让世界不同”主题公益活动月的重要组成部分。百特大中华区总裁徐润红女士指出：“百特员工身体力行开展志愿者活动，是我们庆祝百特中国十年公益里程碑的最佳方式，也是公司积极践行企业社会责任的又一体现。十年公益，既是对过往的总结，也意味着新的起点。我们将继续前行，为依赖于我们产品的患者，以及我们生活和工作所在的社区，持续做出更多有意义的贡献。”

公益十年，持续做出有意义的贡献

百特在华近30年，始终秉承“拯救并延续生命”的企业使命，通过员工志愿者活动、员工及公司一比一捐款、产品捐赠及百特国际基金会捐赠等形式，致力于提升优质医疗和教育的可及性，以及环境保护。

多年来，百特与政府、医疗机构及公益组织合作，助力提升优质医疗可及性。除凉山彝族儿童卫生健康项目之外，百特作为肾脏病治疗领域的领先企业，于2012年开始支持中国宋庆龄基金会推出“橙心关爱-慢性肾脏病患者教育”公益项目，帮助提高社会大众对于慢性肾脏病，尤其是终末期肾脏病及其治疗的认知水平和重视程度，以推动中国终末期肾脏病防治与救助事业的发展；自2013年起，百特聚焦中国城市人口老龄化，先后携手世界健康基金会、上海新途社区健康促进社，启动老年人健康关爱项目，目前已帮助改善了7万多名中国老年人的健康水平和生活质量。

在提升教育可及性方面，百特中国持续投入，为青少年的教育与发展做出自己的贡献。自2006年启动希望小学项目以来，百特通过员工与公司一比一捐款，陆续资助了位于四川、云南和河南贫困地区的六所希望小学与幼儿园，帮助学校实现了从硬件到软件的全面升级；自2014年起，百特持续关注高校大学生综合素质的培养，积极与杉树计划及创行中国展开合作，以实际行动帮助提升大学生职场竞争力，支持其通过具有企业家精神的实践行动为社区做出积极改变。

此外，百特用实际行动支持环境保护。公司推动生产运营的可持续发展，通过循环再利用余热和废水，使用清洁能源等措施，实现对能源、水资源及原材料的有效利用，减少产品在生产过程中对环境的影响；2014年至2015年，公司参与“上海根与芽”的“百万植树计划”，向内蒙古自治区通辽市捐赠了4500棵杨树，并组织员工志愿者前往沙漠地区开展植树活动。