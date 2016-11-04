柔宇科技获WARMSUN Holding Group5亿元Pre-D轮投资，市值达200亿

深圳2016年11月4日电 /美通社/ -- 柔宇科技有限公司（Royole Corporation）与WARMSUN Holding Group近日共同宣布，双方正式签署最新Pre-D轮投资协议，WARMSUN Holding Group对柔宇科技投资5亿元人民币，目前投资款已全部到账。此次融资后，柔宇科技市值正式突破200亿人民币（30亿美金），成为全球科技行业成长最快的创业企业之一。

柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿表示：“柔宇的使命是通过技术创新让人们更好地感知世界。柔宇自主开发的柔性显示技术、柔性电子传感技术和头戴虚拟显示技术，在国际上受到了广泛的关注和支持。柔宇希望用科学与艺术相结合的技术创新，为下一代电子信息产业的发展带来更多可能性。此次柔宇与WARMSUN Holding Group的携手合作，将进一步帮助公司在研发、生产以及销售等领域投入更多资源，加速公司的全面发展。”

柔宇在成立后的四年内，不断开创行业内的新纪录，先后发布了（1）可自由卷曲折叠的0.01毫米全球最薄彩色柔性显示屏；（2）透明可隐形的新型柔性传感器及其系列产品；以及（3）基于新型显示和传感技术的智能终端产品，包括首创可折叠式3D弧形巨幕头戴虚拟影院设备Royole X与Royole Moon。柔宇的新型产品和技术已销售至全球15个国家和地区，并快速成为行业内的领航者。柔宇2015年10月率先启动在深圳投资超百亿元的柔宇国际柔性显示基地及全球首条类六代全柔性显示屏生产线项目，占地近10万平米。此次WARMSUN Holding Group的Pre-D轮战略投资正式开启柔宇新一轮的融资进程，也充分表明业界对柔宇未来发展的坚定信心。柔宇目前正在与其他多家投资者推进完成D轮后续融资。