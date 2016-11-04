挑战卓越 佳通轮胎携手 Dorr 车队征战纽博格林

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年11月4日，Giti佳通轮胎携手世界顶级赛车团队德国 Dorr 车队，于上海世博园西班牙馆举行了纽博格林赛道 (Nurburgring) 挑战签约仪式。一直以来，双方都秉持“挑战卓越”的赛事精神，此次签约仪式现场，佳通轮胎研发执行董事彭伟轩与 Dorr 车队创始人 Dorr 先生一起签署战略合作。未来，双方将强强联手征战“绿色地狱 -- 纽博格林赛道”，共同开启一段新的赛事里程碑。



佳通轮胎与Dorr车队战略合作签约仪式

绿色地狱 纽博格林赛道传奇

作为在全球赛车界享有极高知名度的传奇赛道，纽博格林赛道建于1927年，是目前世界上最大的赛车场。这条被誉为“绿色地狱”的赛道，赛道全程近26km，弯道多达177个，路面垂直落差300米，密布于蜿蜒的松树林中，其北侧赛道以“真理之环”闻名世界。赛道的难度系数和现实路况使之成为道路测试基准，ADAC24小时 Nurburgring 耐力赛也成为赛车界瞩目的焦点，云集全球著名赛车手，对车手、赛车、轮胎都是一场极限考验。2017年起，佳通轮胎将助力 Dorr 车队共同挑战纽博格林赛道，力争创造更多惊喜和传奇纪录。

顶尖团队 纽博格林的常胜将军

签约仪式现场，德国 Dorr 车队创始人 Dorr 先生驾驶重型机车亮相主舞台，这也是 Dorr 车队第一次亮相中国。接受采访时，Dorr表示：“我们车队成立于1999年，一共获得过11次纽博格林24小时耐力赛冠军，已经跻身欧洲最顶尖的赛车团队。这些成绩都源自于团队在赛事上的不断追求，热衷于极限赛道的各种挑战。”Dorr和佳通共通的“挑战卓越”的赛事精神，正是促成此次合作的重要原因，期待双方的战略合作能让 Dorr 车队焕发新的光彩，激励其在接下来的赛季中有更精彩的表现。



佳通轮胎与Dorr车队战略合作签约仪式

巅峰合作 佳通携手 Dorr 车队备战纽博格林

近十余年间，佳通始终坚持不懈地投身赛事运动，领先的研发实力及可靠的轮胎品质在极限赛道考验下得到了广泛认可。近年来，佳通不仅打造了齐全的赛事轮胎阵营，更在各项国内外顶尖赛事中取得了令人瞩目的好成绩。佳通轮胎车队成为了首支国内越野界大满贯车队，同时，佳通还连续多年支持青年冠军方程式系列赛，助力怪兽 Tajima 挑战派克峰国际爬山赛，更搭载兰博基尼赛车夺得2015雪邦12小时耐力赛 GTC 组冠军。



佳通轮胎与Dorr车队战略合作签约仪式

Dorr先生对此次与佳通轮胎的合作非常期待，他表示：“佳通轮胎是全球知名的轮胎企业，有着强大的赛事基因。前两天，我还参观了佳通位于安徽的研发中心，更增强了我对佳通研发实力和产品品质的信心。我相信，未来我们车队将在佳通轮胎的助力下，在纽博格林赛道上创下新的纪录。”佳通轮胎研发执行董事彭伟轩也表示，“随着佳通和 Dorr 车队不断深入合作，我们期待明年5月在纽博格林24小时耐力赛场，佳通轮胎和 Dorr 车队一起开启新的里程碑。同时，我们也将继续把赛事基因融入到民用轮胎的研发和生产中来，为车主提供更好、更安全的轮胎，共同将 Giti 打造成为中国车主首选的轮胎品牌。”