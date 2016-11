东京国际映画祭举行对话活动,展现诸多亮点

与两位日本标志性导演细田守和岩井俊二进行对话

东京2016年11月2日电 /美通社/ -- 东京国际映画祭(TIFF)展映了超过200部影片 -- 重点展映两位日本标志性导演细田守(Mamoru HOSODA)和岩井俊二(Shunji IWAI)的作品,并且举行了一系列令人兴奋的对话活动,让这两位导演和特邀嘉宾进行对话,这些活动于2016年10月25日至11月3日在六本木 Hills 和东京的其它地点进行。

今年东京国际映画祭的“Animation Focus”单元重点关注细田守,这位富有创作才华的导演的《Summer Wars 》(2009年)和 《Wolf Children》(2012年)在日本国内外广受好评,他的最新力作 《The Boy and the Beast》(2015年)更是成为了2015年日本票房最高的电影。TIFF 展映了细田守从业20年来的10部作品。

10月26日前去观看细田守《Wolf Children》展映的电影和动画爱好者还看到了“特别节目”:细田守与《Nobody Knows》、《Our Little Sister》两片的导演是枝裕和 (Hirokazu KORE-EDA) 在影片展映后登场,自由畅谈他们作品中令人感兴趣的平行之处和相似之处,例如“父亲”角色的缺失、强大的“母亲”角色和家庭主题。

10月29日,在展映其获得奥斯卡 (Oscar) 提名的影片《The Dam Keeper》和《Moom》之后,堤 "Dice" 大介 (Daisuke "Dice" TSUTSUMI) 和细田守谈到他们几年前相遇的事情,那次相遇让堤 "Dice" 大介做出了离开皮克斯 (Pixar) 的重大决定。堤 "Dice" 大介笑着说:“如果我的作品不太好的话,那么可能就要怪罪细田先生了,他可是告诉我‘你更适合当导演而不是艺术总监!’的那个人啊!”

在今年东京国际映画祭的 "Japan Now" 单元,“焦点导演”(Director in Focus) 是国际著名的创作者岩井俊二。从让他踏上国际舞台的《Love Letter》(1995年)到最新力作《A Bride for Rip Van Winkle》(2016年),岩井的电影风格都是自成一派。

10月28日,在TIFF放映《Love Letter》、影院座无虚席之后,岩井和他电影中的女主角中山美穗 (Miho NAKAYAMA) 登场。中山在《Love Letter》中一人分饰两角,她回忆说:“我真的有点担心我是否能够区分不同的角色。我建议至少更换一下其中一个角色的发型。但是导演却说‘不行’,这让我更加担心。不过,一旦我们开拍,我就感觉更有信心了。”

当天晚些时候,岩井带着其作品《Swallowtail Butterfly》的主演 Chara 再次登场,赢得了长时间的掌声。Chara 回忆说:“拍摄《Swallowtail》是一次极好的经历,我非常喜欢拍摄这部电影。我的生活由此完全改变。对我们来说,这是许多故事的起点。”岩井点头表示同意,他说:“我非常高兴我们能够一起工作。”