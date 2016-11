世界粮食奖得主傅瑞磊博士出席“2016世界生命科学大会”

呼吁合作创新,加速未来农业进程

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 由中国科学技术协会主办的“2016世界生命科学大会”于11月1-3日期间在北京隆重举行。2013年“世界粮食奖”(World Food Prize)获得者、孟山都公司执行副总裁兼首席技术官傅瑞磊博士(Dr. Robert Fraley)作为大会特邀嘉宾发表主题演讲,与59位中外院士、10位诺贝尔奖得主、其他3位世界粮食奖和沃尔夫农业奖得主、近4000名科技工作者一起,就农业领域前沿进展、未来趋势深入交流与探讨。







2016年11月2日,2013年“世界粮食奖”(World Food Prize)获得者、孟山都公司执行副总裁兼首席技术官傅瑞磊博士(Dr. Robert Fraley)作为特邀嘉宾于“2016世界生命科学大会”发表主题演讲

2015年,全球农业投资达到前所未有的100亿美元(约650亿元人民币),对农业技术的风险投资高达46亿美元(约300亿元人民币),创历年新高。密集涌入的资金为农业领域带来了崭新的技术,加快了农业技术创新的步伐。从分子育种、转基因技术、农业数据、微生物、再到 CRISPR 及锌指核酸酶(ZFN)等精准基因组修饰技术,资金和技术的投入加快了现代农业技术进步的步伐。

在主题报告中,傅瑞磊博士表示,当前是农业领域一个重要的时刻,大家非常欣喜地看到基因编辑、RNA、微生物等多项颠覆性新技术的出现,及包括数据科学在类的众多新企业的加入。然而,要满足2050年全球100亿人口的粮食需求,需要综合运用各项技术,改进农作物,提升粮食产量。因此,多方协助将成为解决这一难题的关键。

作为全球领先的农业公司,孟山都致力于与各方伙伴密切协作,不断创新,为全球农民提供更好的技术,提高生产耕作效率。近期,公司与 The Broad Institute of MIT and Harvard 签署了 CRISPR-Cas 基因编辑技术在农业领域应用的全球许可协议,用于新作物解决方案的研发及商业开发。此外,为了挖掘微生物在农业中的潜力,公司与诺维信公司(Novozymes)结成“生物农业联盟”(BioAg™ Alliance),共同寻找能够帮助作物的微生物解决方案。在精准农业领域,孟山都基于旗下气候公司(The Climate Corporation)的 Climate FieldView™ 农业数据平台搭建一套农业服务平台,截至2016年美国已有近1亿英亩(约6亿亩)农田在该平台注册,农民用户通过 App 挑选和订购所需的数据服务。

在农业加速科技进程的同时,科学传播与公众沟通的作用越发突出。傅瑞磊博士呼吁:“科学家们正在积极探索满足未来人口粮食需求的科学路径,而这些方法需要被公众和监管机构接受才能得到普及。希望科技界的同仁们能够在科学研究的同时,积极参与科学传播,加快新技术的普及和应用。”

参考资料:

[1] 2016世界生命科学大会在京隆重召开,科学网,2016年11月2日

[2]“ Accelerating the Future of Agriculture”(加速未来农业进程),傅瑞磊博士(Dr. Robert Fraley)在2016世界生命科学大会上的发言,2016年11月2日