世界粮食奖得主傅瑞磊博士出席“2016世界生命科学大会”

呼吁合作创新，加速未来农业进程

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 由中国科学技术协会主办的“2016世界生命科学大会”于11月1-3日期间在北京隆重举行。2013年“世界粮食奖”（World Food Prize）获得者、孟山都公司执行副总裁兼首席技术官傅瑞磊博士（Dr. Robert Fraley）作为大会特邀嘉宾发表主题演讲，与59位中外院士、10位诺贝尔奖得主、其他3位世界粮食奖和沃尔夫农业奖得主、近4000名科技工作者一起，就农业领域前沿进展、未来趋势深入交流与探讨。







2016年11月2日，2013年“世界粮食奖”（World Food Prize）获得者、孟山都公司执行副总裁兼首席技术官傅瑞磊博士（Dr. Robert Fraley）作为特邀嘉宾于“2016世界生命科学大会”发表主题演讲

2015年，全球农业投资达到前所未有的100亿美元（约650亿元人民币），对农业技术的风险投资高达46亿美元（约300亿元人民币），创历年新高。密集涌入的资金为农业领域带来了崭新的技术，加快了农业技术创新的步伐。从分子育种、转基因技术、农业数据、微生物、再到 CRISPR 及锌指核酸酶（ZFN）等精准基因组修饰技术，资金和技术的投入加快了现代农业技术进步的步伐。

在主题报告中，傅瑞磊博士表示，当前是农业领域一个重要的时刻，大家非常欣喜地看到基因编辑、RNA、微生物等多项颠覆性新技术的出现，及包括数据科学在类的众多新企业的加入。然而，要满足2050年全球100亿人口的粮食需求，需要综合运用各项技术，改进农作物，提升粮食产量。因此，多方协助将成为解决这一难题的关键。

作为全球领先的农业公司，孟山都致力于与各方伙伴密切协作，不断创新，为全球农民提供更好的技术，提高生产耕作效率。近期，公司与 The Broad Institute of MIT and Harvard 签署了 CRISPR-Cas 基因编辑技术在农业领域应用的全球许可协议，用于新作物解决方案的研发及商业开发。此外，为了挖掘微生物在农业中的潜力，公司与诺维信公司（Novozymes）结成“生物农业联盟”（BioAg™ Alliance），共同寻找能够帮助作物的微生物解决方案。在精准农业领域，孟山都基于旗下气候公司（The Climate Corporation）的 Climate FieldView™ 农业数据平台搭建一套农业服务平台，截至2016年美国已有近1亿英亩（约6亿亩）农田在该平台注册，农民用户通过 App 挑选和订购所需的数据服务。

在农业加速科技进程的同时，科学传播与公众沟通的作用越发突出。傅瑞磊博士呼吁：“科学家们正在积极探索满足未来人口粮食需求的科学路径，而这些方法需要被公众和监管机构接受才能得到普及。希望科技界的同仁们能够在科学研究的同时，积极参与科学传播，加快新技术的普及和应用。”

参考资料：

[1] 2016世界生命科学大会在京隆重召开，科学网，2016年11月2日

[2]“ Accelerating the Future of Agriculture”（加速未来农业进程），傅瑞磊博士（Dr. Robert Fraley）在2016世界生命科学大会上的发言，2016年11月2日