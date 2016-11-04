51信用卡战略合作互联网金融博览会 获颁金融创新奖

杭州2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月4日，2016中国（杭州）互联网金融博览会暨互联网金融高峰论坛在杭州举行，51信用卡作为大会的战略合作伙伴全程参与。国内知名经济学家齐聚一堂，包括青岛大学经济学院教授易宪容、北大互联网惠普金融创新研究院执行院长赵占波、浙江大学管理学院姚铮教授等业内专家纷纷建言，探讨互联网金融未来发展。



51信用卡战略合作互联网金融博览会

同时，凭借在金融科技领域的生态创新，51信用卡获颁“互联网金融创新平台奖”，一同入围的还有蚂蚁花呗、微贷网、网金社等。新华网常务副总裁魏紫川出席论坛并为获奖企业颁奖。

在颁奖仪式后的“普惠金融未来”论坛上，51信用卡章曦指出，互联网金融的崛起，提升了金融的服务范围和服务效率。51信用卡的负债管理场景涵盖了社会上各个阶层的群体，并不会受到消费场景的限制，能很好地服务传统金融无法覆盖的用户群体，这本身就是普惠金融的一种形式。



51信用卡副总裁章曦出席圆桌论坛

与此同时，互联网金融博览会展览在浙江世贸中心举行，51信用卡作为大会的全程战略合作伙伴参展，重点向公众呈现了公司在拥抱监管、合规经营方面的成果，表达了坚持良性发展的态度。

51信用卡创新性地开发了信用卡账单抓取与解析技术、基于信用卡的反欺诈技术等前沿技术，并通过精准的用户群划分与差异化风险定价，提高了金融服务的效率。从一款智能账单管理工具起步，51信用卡用4年时间逐步建立起了“信用卡金融生态”。

金融科技的创新，帮助51信用卡快速实现了盈利。在获得近4亿美元的C轮融资后，公司突破了10亿美元，成为金融科技“独角兽”。