您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

51信用卡战略合作互联网金融博览会 获颁金融创新奖

2016年11月04日 19:59 编辑： 经理人网编辑
0

杭州2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月4日，2016中国（杭州）互联网金融博览会暨互联网金融高峰论坛在杭州举行，51信用卡作为大会的战略合作伙伴全程参与。国内知名经济学家齐聚一堂，包括青岛大学经济学院教授易宪容、北大互联网惠普金融创新研究院执行院长赵占波、浙江大学管理学院姚铮教授等业内专家纷纷建言，探讨互联网金融未来发展。

51信用卡战略合作互联网金融博览会
51信用卡战略合作互联网金融博览会

同时，凭借在金融科技领域的生态创新，51信用卡获颁“互联网金融创新平台奖”，一同入围的还有蚂蚁花呗、微贷网、网金社等。新华网常务副总裁魏紫川出席论坛并为获奖企业颁奖。

“互联网金融创新平台奖”颁奖现场
“互联网金融创新平台奖”颁奖现场

在颁奖仪式后的“普惠金融未来”论坛上，51信用卡章曦指出，互联网金融的崛起，提升了金融的服务范围和服务效率。51信用卡的负债管理场景涵盖了社会上各个阶层的群体，并不会受到消费场景的限制，能很好地服务传统金融无法覆盖的用户群体，这本身就是普惠金融的一种形式。

51信用卡副总裁章曦出席圆桌论坛
51信用卡副总裁章曦出席圆桌论坛

与此同时，互联网金融博览会展览在浙江世贸中心举行，51信用卡作为大会的全程战略合作伙伴参展，重点向公众呈现了公司在拥抱监管、合规经营方面的成果，表达了坚持良性发展的态度。

51信用卡创新性地开发了信用卡账单抓取与解析技术、基于信用卡的反欺诈技术等前沿技术，并通过精准的用户群划分与差异化风险定价，提高了金融服务的效率。从一款智能账单管理工具起步，51信用卡用4年时间逐步建立起了“信用卡金融生态”。

金融科技的创新，帮助51信用卡快速实现了盈利。在获得近4亿美元的C轮融资后，公司突破了10亿美元，成为金融科技“独角兽”。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/30836.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号