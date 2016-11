Siluria Technologies受邀在“天然气利用”研讨会发言

Siluria Technologies受邀在Center for Energy Initiatives “天然气利用”研讨会发表业内观点

Siluria 战略与企业发展部门执行副总裁 Rahul Iyer 将探讨“Building with Natural Gas”作为克服技术实施障碍的蓝本

旧金山2016年11月4日电 /美通社/ -- Siluria Technologies (www.siluria.com) 凭借在天然气制化学品和运输燃料生产领域的技术领先地位不断获得世界关注。受“以天然气带动发展”理念的推动,Siluria 取得的突破被福布斯称为“石化行业的圣杯”,其领先地位也将随着战略与企业发展部门执行副总裁 Rahul Iyer 共同主持 Center for Energy Initiatives(简称CEI)的天然气利用研讨会而进一步巩固。本次活动于11月1日-3日在西佛吉尼亚州摩根敦举办。CEI 是美国化学工程师协会 (The American Institute of Chemical Engineers) 技术共同体的成员。

CEI 这场有关天然气转换技术的研讨会将汇聚下游天然气转换领域的行业、学术和政府领导,探讨有关技术实施障碍的多方观点。Siluria 的观点很受欢迎,涉及对有益的下游新技术的分析和见解,有助于解答天然气新时代技术开发和商业化机遇和约束等问题。研讨会将考虑天然气价值链上的多方利益,为联邦机构提供有关如何加快技术采用的建议。

Iyer 表示:“我很荣幸受任这样一个对促进化工行业发展起着关键作用的机构赋予我的职责。我非常期待与活动的共同主持 John Hu 博士合作,他是西弗吉尼亚大学 (University of West Virginia) 天然气利用工程的 Statler Endowed Faculty Chair。我们将与来自陶氏化学 (Dow Chemical)、埃克森美孚(ExxonMobil)、美国国家能源技术实验室 (National Energy Technology Laboratory)、西北太平洋国家实验室 (Pacific Northwest National Laboratory) 的领导,以及西弗吉尼亚大学、德克萨斯农工大学 (Texas A&M) 和宾州州立大学 (Penn State University) 的顶尖学术专家一起,制定推动 AiChE 近期和长期增长、发展和全球影响的方向。”AiChE 是面向化学工程专业人士的世界领先机构,50000多名会员遍及100多个国家。

Iyer 以领导 Siluria 创造了成功记录和颠覆整个行业的创新而著称,并且在创新者、投资者、决策者和领先学术专家圈内是有名的有关先进能源技术商业化方式和原因的可靠业内知情人士。

有关 CEI 研讨会的更多信息可参见活动网站:点击此处。