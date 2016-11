长征五号火箭成功发射,文昌鲁能希尔顿酒店提供最佳观测点

海南文昌2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年11月3日晚8点43分,中国最大推力新一代运载火箭长征五号,在中国文昌航天发射场点火升空,载荷组合体与火箭成功分离,进入预定轨道,长征五号运载火箭首次发射任务取得圆满成功。文昌鲁能希尔顿酒店被官方指定为火箭发射最佳观测点之一,并在发射当天成功接待宾客约700人。



长征五号火箭升空一刻

文昌鲁能希尔顿酒店与文昌卫星发射中心直线距离仅3公里之遥,入住文昌鲁能希尔顿酒店,宾客可在部分客房、园林、酒店附近沙滩等区域轻松见证火箭升空的壮丽景观。为配合此次长征七号火箭发射主题,酒店精心打造多种航天主题特色产品,如为会议活动客人提供航天主题茶歇,铜鼓廊大堂吧特推出航天主题特色下午茶,開全日制餐厅则为自助餐注入多种航天主题元素装饰,同时酒店推出以火箭为主题的微信活动等,受到宾客一致好评。并且在火箭发射次日,与印象文昌志愿者服务站共同组织海洋卫士活动,齐手清洁石头公园沙滩。



豪华航天海景房

文昌鲁能希尔顿酒店地处文昌市铜鼓岭国际生态旅游区淇水湾内,拥有435间景观优美的客房包括豪华客房、行政套房及别墅,其中绝大多数房间直面迷人南中国海景;酒店为宾客提供多样化的会议与活动空间,包括1个大宴会厅、1个可分割的多功能厅及6个会议室,5个风格别致的餐厅和酒吧,1个水疗体验中心、2个户外泳池、1间家庭娱乐室及儿童乐园以及1个健身中心;酒店交通便利,距离文昌高铁站 30分钟车程,距离中国首个高铁直连机场海口美兰国际机场80分钟车程 ;此外,文昌鲁能希尔顿酒店靠近东郊椰林主题公园、八门湾绿道红树林景观。宾客还可以挥杆高尔夫球场和游览名胜古迹(例如宋氏故居),漫步于绵白沙滩或登铜鼓岭迎接海南岛第一缕日光。



逸海居双卧海边别墅

即日至 2016年12月30日,希尔顿荣誉客会®会员预订文昌鲁能希尔顿酒店亲子客房礼遇,每晚仅需人民币净价699元,包含入住豪华景观房一晚、两位成人以及一位6岁以下儿童的自助早餐和迷你自助晚餐,仅适用于周日至周四期间;如周五或周六入住,每晚仅需850元,迷你自助晚餐即可升级至海鲜自助晚餐,以上礼遇不适用于法定节假日以及火箭发射期间。预订电话:0898 3199 8888,预订邮箱:hakwe.res@hilton.com。

关于文昌鲁能希尔顿酒店

文昌鲁能希尔顿酒店座落于海南省最东北部风光旖旎的铜鼓岭国际生态旅游区淇水湾内,可轻松便捷地前往市区及机场。从酒店便可领略壮丽的南中国海景观、绵延数公里的银色沙滩、位于中国最南端的首个滨海卫星发射中心以及百余种婀娜多姿的近海珊瑚礁。旅游区内高浓度的负氧离子有益身心健康,使其成为远离喧嚣的纯净度假天堂。此外,酒店内设施齐备,包括水疗体验中心、健身中心、不同规格的会议与活动场所以及丰富多样的餐厅和酒吧。

关于希尔顿酒店及度假村

在过去的一个世纪,希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来,其足迹遍布6大洲,拥有超过570家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿全球的旗舰品牌,希尔顿酒店及度假村是具有前瞻性的全球领导者,延续了品牌的创新传统,积极开发新产品与服务,满足全球旅行者不断提高的品味与需求。屡获殊荣的希尔顿荣誉客会面向希尔顿酒店及度假村,其会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房,享受免费高速无线网络和电子设备,通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店并可享受最大优惠力度。查看最新消息请登录news.hilton.com,最新酒店特惠请登录www.hilton.com或www.hilton.com/offers。

关于希尔顿全球

希尔顿全球(NYSE: HLT)是国际最具知名度的酒店管理公司之一,在全球100个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,600家酒店与分时度假酒店,超过758,000间客房。96年来,希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌,包括:希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店(Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时,屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会®(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房,并享受免费高速无线网络和电子设备,通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录news.hiltonworldwide.com,并在Facebook、Twitter、Youtube、Flickr、Linkedln和Instagram上与希尔顿全球联系。