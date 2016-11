文昌鲁能希尔顿酒店积极开展全球服务月系列活动

海南文昌2016年11月4日电 /美通社/ -- 为庆祝希尔顿一年一度的“全球服务月”活动,整个10月,文昌鲁能希尔顿酒店为所属社区开展了一系列公益活动。

10月25日,来自酒店的志愿者们来到龙楼镇中心小学,为校内的几十棵树木刷新衣,预防病害,并呼吁大家加入到保护环境的行动中来,还带来了可口的果汁,美味的曲奇饼、面包和蛋糕,与他们一起分享愉快的午后时光。

10月27日酒店志愿者们再次出发,对文昌市“光荣院”开展了慰问活动。大家对福利院进行了卫生大扫除,关心他们的身体生活等状况,并给在院的老人及儿童准备了美味的点心,为他们送去了最纯真的关怀和温馨的祝福,让他们感受到来自酒店的温暖和爱意。



文昌市光荣院

10月28日,酒店管理层们收集来自全酒店团队成员们捐赠的衣物,集体拿到洗衣房清洗并打包。打包好的衣服将会送到云南省大理州太仓镇的新胜小学,献上一点绵薄之力,让他们能感受到来自文昌鲁能希尔顿酒店的温暖。此次活动充分的展示了希尔顿集团的愿景“让世界充满阳光,让大家都感受到热情好客的温暖”。希望通过我们的实际行动,将我们的热情和温暖传递给我们的社区和更多需要帮助的人,也时刻欢迎大家加入到我们“关爱社区”的行列中来。

在希尔顿全球“带着目的去旅行”活动的支持下,酒店通过在大堂播放椰雕视频,向宾客介绍来自海南独特的文化底蕴,让更多的人了解这一方面的文化传承。海南椰雕是雕刻艺人利用椰子壳雕制的工艺品,其造型古朴,画面雅致,质地轻巧,融观赏性与实用性于一体,具有浓郁的海南风格,是海南岛最受欢迎的特产之一。

关于带着目的地去旅行

“带着目的去旅行”是希尔顿的企业责任承诺,其宗旨在于通过为个人提供充分发挥其潜力的机会、改善希尔顿开展运营的社区,以及借助 衡量、分析和改善公司对自然资源的利用来保护环境等方式,为公司及社区提供共同的价值。

关于全球服务月

“全球服务月”是希尔顿全球最大的年度社区服务行动计划,动员来自每个区域的数十万团队成员参与在全世界开展的大量志愿活动和工作。志愿者抽出时间支持范围广泛的各种项目,包括保护自然资源、指导和培训青年、创建社区急需的便利护理包、收集剩余食物并分发给服务匮乏的社区以及援助本地受灾社区。从 2012 年首届服务庆典以来,希尔顿志愿者已在全世界支持 6,700 多个项目,贡献 300,000 多小时社区服务。去年仅一周,希尔顿就在 86 个国家/地区主办 3,500 多个项目,提供 150,000 多小时志愿服务。公司的目标是在全球业务所在地完成 3,750 个项目。

关于文昌鲁能希尔顿酒店

文昌鲁能希尔顿酒店座落于海南省最东北部风光旖旎的铜鼓岭国际生态旅游区淇水湾内,可轻松便捷地前往市区及机场。从酒店便可领略壮丽的南中国海景观、绵延数公里的银色沙滩、位于中国最南端的首个滨海卫星发射中心以及百余种婀娜多姿的近海珊瑚礁。旅游区内高浓度的负氧离子有益身心健康,使其成为远离喧嚣的纯净度假天堂。此外,酒店内设施齐备,包括水疗体验中心、健身中心、不同规格的会议与活动场所以及丰富多样的餐厅和酒吧。

关于希尔顿酒店及度假村

在过去的一个世纪,希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来,其足迹遍布6大洲,拥有超过570家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿全球的旗舰品牌,希尔顿酒店及度假村是具有前瞻性的全球领导者,延续了品牌的创新传统,积极开发新产品与服务,满足全球旅行者不断提高的品味与需求。屡获殊荣的希尔顿荣誉客会面向希尔顿酒店及度假村,其会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房,享受免费高速无线网络和电子设备,通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店并可享受最大优惠力度。查看最新消息请登录 news.hilton.com ,最新酒店特惠请登录 www.hilton.com 或 www.hilton.com/offers 。

关于希尔顿全球

希尔顿全球(NYSE: HLT)是国际最具知名度的酒店管理公司之一,在全球100个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,600家酒店与分时度假酒店,超过758,000间客房。96年来,希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌,包括:希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店(Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时,屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会®(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房,并享受免费高速无线网络和电子设备,通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录news.hiltonworldwide.com,并在Facebook、Twitter、Youtube、 Flickr、Linkedln和Instagram上与希尔顿全球联系。