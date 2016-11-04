英特尔首秀 Intel Shooting Star 无人机

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 英特尔公司首席执行官科再奇（Brian Krzanich）在天猫“双11”全球创智生态峰会上发表主题演讲，分享了万物智能互联时代的巨大机遇，以及英特尔创新技术和产品为人类生活带来的改变。科再奇在演讲中首次向公众介绍了英特尔全新无人机 -- Intel® Shooting Star™，并展示了同时操控500架英特尔无人机编队飞行，进行灯光秀表演的震撼视频。这一创纪录的演示，充分展示了英特尔科技如何将创意转化为现实，重塑人类生活体验的探索与实践。

Intel® Shooting Star™是英特尔首款专为娱乐灯光秀打造的无人机产品，在设计上充分考虑到安全性和创造性，采用超轻结构和万千种类的灯光色彩组合，能够实现媲美烟火的灯光效果。该无人机将帮助商业客户点亮夜空，创造出美轮美奂的夜间景观，带来令人惊叹的娱乐新体验。

烟火技术的实现是人类文明史上的灿烂一笔。英特尔再次突破无人机技术的应用领域，并为烟火秀赋予了全新概念。此前，英特尔无人机团队成功创造了100架无人机编队飞行的吉尼斯世界纪录。凭借在民用和工业无人机领域的深厚积累，全新 Intel® Shooting Star™ 无人机将被广泛应用于艺术、娱乐和灯光秀等领域，解决复杂的晚间娱乐工作问题。

材料使用和机械结构

Intel® Shooting Star™无人机机身框架柔软，采用柔性泡沫塑料和无螺丝结构设计，重量仅280克，比一个排球更轻。此外，该四轴飞行器的螺旋桨搭配加盖保护罩，这一设计旨在确保无人机时的飞行安全。操作方面，该设备可轻松编程、组装和操作，并且防水防泼溅，可在小雨中正常飞行。

类型 配有包裹螺旋桨的四轴飞行器 尺寸 384 x 384 x 93毫米 转子直径 6英寸（15厘米） 最大起飞重量 280克 飞行时间 最长20分钟 最大范围 1.5千米 最大可容忍风速 10米/秒 最大GPS模式空速 10米/秒 最大灯光秀空速 3米/秒

动画和操控

Intel® Shooting Star™无人机内置 LED 灯，可根据 RGBW（红、绿、蓝、白）亚像素光谱而创造出40亿种颜色组合。借助改进升级后的软件和动画界面，用户创作一场灯光秀只需要几天时间，而非几周或数月。英特尔独有算法能够自动处理动画制作流程，并规划出创建空中图案的最快路径 -- 完成这一切只需一张图片、快速计算出所需的无人机数量，并确定无人机的放置地点。在此之前，动画师需要更长时间手动完成这些计算。

该无人机自带的灯光秀软件会在每次飞行之前进行完整的机队检查，并且能够基于电池续航时间、GPS接收等因素为每次飞行挑选最合适的无人机。此外，整个英特尔 Shooting Star 无人机队可由一台计算机轻松控制。编队飞行的规模取决于所需的动画效果，所使用的无人机数量可由几百架乃至更多。

欲欣赏500架 Intel® Shooting Star™ 无人机点亮夜空的动人美景，请点击以下链接，观看英特尔再度打破吉尼斯世界纪录的现场画面：http://v.qq.com/x/page/h0342o7od0c.html