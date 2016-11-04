浙江长三角生物医药研究发展中心成立大会于今日举行

首届长三角生物医药发展论坛同时举行

杭州2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年11月04日，“浙江长三角生物医药研究发展中心成立大会暨首届长三角生物医药发展论坛”在浙江清华长三角研究院杭州分院二楼会议中心隆重举行。来自中国医药企业管理协会、浙江省经济和信息化委员会、浙江省科技厅、浙江省民政厅、浙江省卫生和计划委员会、浙江省食品药品监督管理局、浙江清华长三角研究院、浙江清华长三角研究院杭州分院等相关部门的领导，医药行业国内外省市专家和生物医药企业代表等100余人参加会议。

浙江长三角生物医药研究发展中心是由省民政厅批准成立的民办非企业性质单位，业务主管单位为浙江省科技厅，行政主管单位是浙江清华长三角研究院杭州分院。建立浙江长三角生物医药研究发展中心为贯彻浙江省人民政府提出科技创新战略目标和实现全省十三、五发展规划、促进生物医药产业的科技进步，为把生物医药产业培育成全省战略性新兴支柱产业，为实现2030健康中国目标提供了一个重要合作平台。

成立大会上，浙江清华长三角研究院杭州分院、浙江长三角生物医药研究发展中心（以下简称“研发中心”）分别与浙江省食品药品监督管理局、北京大学药学院、北京生产力促进中心签订了三方战略合作协议。

会上，宣布成立浙江长三角生物医药研究发展中心生物医药产业联盟，并宣布了联盟成员单位名单和首届轮值主席单位。

多位国家和省、院领导参加了“浙江长三角生物医药研究发展中心”的揭牌仪式。

在首届长三角生物医药发展论坛上，中国医药企业管理协会会长于明德 --《医药行业的形势、政策和建议》、北京大学药学院院长周德敏 --《新型生物技术药物研发》、中国军事医学科学院教授梅新国 --《药物制剂研发的挑战与策略》、中国中医科学院中药研究所所长陈士林 --《本草基因组学发展与应用》分别进行了精彩的报告。



浙江长三角生物医药发展研究中心主任骆燮龙作情况汇报

浙江长三角生物医药研究发展中心主任骆燮龙介绍了研发中心的有关情况：浙江清华长三角生物医药研究发展中心将以整合资源、构建“平台+”、对接创新、支撑服务宗旨，为全省生物医药企业转型升级、快速健康发展提供服务。研发中心将积极创建创新药物的国际合作加速器平台。该加速器平台将为全省各级政府促进生物医药产业集聚服务，为促进生物医药企业创新发展提供服务。该平台以促进创新信息的对称性、促进商务交易的竞争性、促进项目转化的加速性和促进创新与资本对接的可行性为主要服务内容。

会议上还宣布了20几位国内外研发中心聘请的专家，并举行了第一次研发中心专家工作讨论会，对研发中心未来的创新发展提出了许多很好的意见和建议。