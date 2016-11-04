萤石网络与绿地集团正式签订战略合作协议

杭州2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月4日，绿地集团携手萤石网络在安徽绿地福朋酒店召开“未来•家”发布会暨安徽首映礼。会上，绿地集团诠释了“未来•家”的概念，并和萤石网络正式签订战略合作协议。



萤石网络CEO蒋海青在发布会现场致辞

此次“未来•家”发布会以“不止、未来”为主题，未来的家居生活将在健康、安全、智能、文化四大版块发生革命性变化，人们的生活方式和生活需求也将有颠覆性改变。

健康方面，未来家打造个位数的空气净化、超标准净水、24小时热水等，让住户享受全套健康配套；安全方面，小区大门、单元门、入户门使用人脸识别系统，再加上天眼系统，车牌识别系统，车库声防系统、智能门铃系统等；智能方面，不管是客厅、卧室、浴室，还是灯光、窗帘等等都将实现自动化、声控、远程控制；文化方面，全新的生活方式必定会带来全新文化生活。



萤石网络CEO蒋海青在发布会现场致辞

“萤石”作为海康威视旗下深耕安全生活业务的互联网品牌，一直致力于为家庭、个人和小微企业用户提供可视化安全为基础的关爱、沟通、分享服务。萤石业务涵盖终端APP、互联网软件平台、电商和社区门户、直播业务，以及智能视频终端、无线传感器、穿戴式设备等系列产品及服务。在安全和智能方面，萤石和绿地集团“未来•家”的理念不谋而合，此次双方达成战略合作，萤石的产品与服务可以广泛应用于“未来家”智能门禁系统、天眼监视系统、人脸识别系统、家居安防系统等领域。同时，借助萤石产品和萤石云平台的视频能力，既可以解决防盗入侵之类的安全问题，还能让家中孩子老人得到照看，建立家庭与家庭之间的链接，实现远程关爱。



萤石网络与绿地集团正式签订战略合作协议

“萤石云平台已经接入千万级别的智能硬件，我们正利用先进的视频技术为全球各地的家庭个人、商铺、企业提供服务。”海康威视副总裁、萤石网络 CEO 蒋海青在此次战略签约仪式上表示，以绿地集团为代表的知名房地产企业已经由最初解决百姓安居的目标，升级到打造安全健康、舒适智能的“未来•家”阶段。萤石也将由保障安全生活的基础服务，扩展到利用视频内容智能分析技术，实现机器与人沟通，产生交互的智能化阶段。“我们将和绿地集团这样的平台携手，把萤石的产品与服务带进千家万户。”蒋海青说。