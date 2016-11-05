Concur全新数据表明：Airbnb业务正在企业差旅人士中快速发展

Airbnb 2016年第二季度用户量同比增长44%；中小企业、教育和技术行业加大使用Airbnb的力度

华盛顿州贝尔维尤2016年11月5日电 /美通社/ -- SAP (NYSE: SAP)旗下子公司、全球领先的综合差旅与费用管理解决方案提供商Concur今天发布一项深入分析，这是以Concur客户数据子集为基础，表明8个季度中在Airbnb上支出7700万美元，在Airbnb上完成超过32万次交易1。

这项调查结果表明哪些行业及细分市场推动在企业差旅中使用Airbnb。Airbnb的使用还表明随着时间的推移，Airbnb实现强劲发展，这包括在Airbnb住宿付费方面的差旅人士数量，2016年第二季度同比增长44%2。

Concur全球产品执行副总裁蒂姆-麦克唐纳(Tim MacDonald)表示：“Concur差旅与费用数据向我们表明，在所有细分市场和行业加大使用Airbnb的力度的同时，这种发展趋势在中小企业和技术与高等教育细分市场最为强劲。在酒店费用仍占据差旅住宿支出的大部分之际，寻求替代型住宿的差旅人士有所增加，这在大型会议和活动期间更加突出。”

Concur发现2016年第二季度使用Airbnb的组织机构的数量同比增长32%，其整体支出同比增长42%。在Airbnb上的平均支出为242美元，但其平均费用在美国主要城市却有所差异。

深入分析表明：

中小企业成为最快的采用者。 中小企业（人数不超过1000人）2016年第二季度在Airbnb上的支出同比增长38%。就平均水平而言，中小企业2016年第二季度在Airbnb住宿方面花费2800美元，而仅有少量的中小企业花费超过20,000美元。

中小企业（人数不超过1000人）2016年第二季度在Airbnb上的支出同比增长38%。就平均水平而言，中小企业2016年第二季度在Airbnb住宿方面花费2800美元，而仅有少量的中小企业花费超过20,000美元。 酒店使用量与支出仍在增长。 大型连锁酒店使用量同比增长，但这明显低于Airbnb的增长速度。2016年第二季度，企业差旅在大型酒店的整个支出是在Airbnb上企业支出的250倍以上。

大型连锁酒店使用量同比增长，但这明显低于Airbnb的增长速度。2016年第二季度，企业差旅在大型酒店的整个支出是在Airbnb上企业支出的250倍以上。 技术型公司并非是 Airbnb的唯一使用者。 随着Airbnb使用量增长，用户群呈现出多样化。学术界目前是Airbnb住宿方面差旅支出的主要推动者之一。在2016年第二季度Airbnb支出者前20强中，其中6家为院校，还有8家为技术型公司。

随着Airbnb使用量增长，用户群呈现出多样化。学术界目前是Airbnb住宿方面差旅支出的主要推动者之一。在2016年第二季度Airbnb支出者前20强中，其中6家为院校，还有8家为技术型公司。 差旅人士可能将工作与 寻求美景结合在一起。 从2014年第三季度到2016年第二季度，在Airbnb住宿的支出方面，旧金山高于任何其它城市。与此同时，伦敦在这两年里稳居第二名，其次是纽约、洛杉矶、巴黎、奥斯汀、西雅图、华盛顿特区、芝加哥和悉尼，这表明员工在如何进行差旅方面的变化日益明显。差旅人士可能将Airbnb视为一种经济型机遇，以便在入住城市寻求大型酒店步行距离之外而风景优美的临近街区。

从2014年第三季度到2016年第二季度，在Airbnb住宿的支出方面，旧金山高于任何其它城市。与此同时，伦敦在这两年里稳居第二名，其次是纽约、洛杉矶、巴黎、奥斯汀、西雅图、华盛顿特区、芝加哥和悉尼，这表明员工在如何进行差旅方面的变化日益明显。差旅人士可能将Airbnb视为一种经济型机遇，以便在入住城市寻求大型酒店步行距离之外而风景优美的临近街区。 大型会议成为推动力。查看Airbnb上支出的每日情况，在Salesforce.com于10月举行Dreamforce年度会议期间，旧金山住宿的预订量显著增长。实际上，在2015年Dreamforce会议期间，Airbnb使用量是平均水平的6倍。从2015年第一季度到2016年第一季度，在Airbnb支出方面，奥斯汀位居全球第三，这期间正值奥斯汀举行South by Southwest（西南偏南）艺术节。然而，在这两年里，奥斯汀的排名每隔一个季度都显著下滑。

1调查方法

Concur收集了一般公司2014年第三季度到2016年第二季度（8个季度）在Airbnb上的费用数据。使用Airbnb的Concur客户所产生的数据子集表明在Airbnb上支出为7700万美元，在Airbnb上完成超过32万次交易。Concur还收集并分析了多家大型连锁酒店类似的数据集。

22015年第二季度对比2016年第二季度是指4月、5月和6月。

如欲了解这项分析的详情，敬请访问：Concur.com。

Concur简介

SAP旗下子公司Concur为全球旅行业构想出最具成本效益的运作方式，提供让管理差旅及费用变得更简单的基于云的服务。通过将数据、应用和用户联系在一起，Concur让随时随地管理费用更加轻松简单，同时提高了管理的整体透明度。Concur能根据员工的个人喜好调整自己的服务，可以满足从小到大不同规模的企业的需求，让他们能专注于最关乎自身业务的事务。查询详情请访问www.concur.com或Concur新闻发布室。

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