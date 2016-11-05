ELLE杂志将升级改版为月刊，进一步拓展立体化平台

上海2016年11月5日电 /美通社/ -- ELLE China将于2017年重新布局产品架构，进一步拓展社交及视频媒介，同时杂志将升级为月刊，从明年三月刊起改版（2月正式上市）。作为ELLE核心精神的代表，《ELLE世界时装之苑》每一次出刊频率的改变、内容的调整，都是顺应潮流、与时俱进的决定。在一个纸媒不再代表资讯而是代表态度与选择、体验与感受的时代里，ELLE将用更精致的触感、视觉感、阅读感，满足与引领千禧世代对于质感生活的渴望。



2017 ELLE杂志封面新形象

作为赫斯特旗下的旗舰刊物，《ELLE世界时装之苑》是第一本进入中国大陆的国际高端女性大刊，并且是传统媒体公司中，第一个推出IPAD版本；第一个培养自己的视频团队；第一个用直播的形式报道时装周的领军人物。ELLE作为中国高端女性杂志市场的第一品牌，在女性时尚类杂志广告市场的占有率持续成长。据第三方数据统计，2015年至今，ELLE在广告页数上领先第二名25%，一直是服装配饰珠宝以及美妆客户的首选。目前ELLE的版图，早已不只是一本杂志，而是一个完整的媒体传播平台，像一个金字塔，不同的产品，有不同的位置和功能。用包括网站、视频、Social Media、App等多种形式，输出ELLE的内容及价值观。而在完成了ELLE全媒体产品的金字塔架构后，杂志则将重回顶端，创造更多的审美价值和态度价值，让整个ELLE品牌更加国际化、高端、专业。收藏级别的大开本也将同步推出。

2017年，视频内容的发展将是ELLE新架构的重点。为了丰富读者的观读体验，ELLEplus和ELLE TV将一起升级为SuperELLE，打造成一个年轻的视频内容制作和传播平台。包括创意视频、系列节目、直播，以及支持全景和VR的展示效果，未来还可能尝试音频节目。2015年推出的APP产品ELLEplus，一直深受市场好评，5次获得App store首页推荐，63周获得苹果编辑报刊杂志类强势推荐，是唯一一家获选苹果年度App大奖的媒体App。本月还刚获得金投赏奖（ROI festival，是全球第一个商业创意奖项，旨在奖赏最出色的品牌创意）。ELLE还将在年底对APP进行全面改版升级，坚持秉承用最好的创意，为用户创造更多的价值。

此外，ELLE还在不同领域不断扩大自己的影响力:已经拥有250万女性用户的ELLE和招商银行的联名信用卡、今年开始创办的以社交和落地活动相结合的白领女性健身项目ELLEfit，以及12月将和思美传媒及爱奇艺联合出品的视频系列节目ICON。我们一直在邀请千万女性和ELLE一起变成更好的自己。

正如ELLE China首席内容官晓雪所说：“ELLE杂志回归月刊，致力于创造更有温度、有深度、有态度的内容，引领更高端、更有质感的阅读体验。杂志将处于ELLE产品金字塔的顶端，启发读者灵感，领导潮流；金字塔中部，是ELLE微博和微信公众号等Social Media产品，她们的作用是与ELLE的粉丝更紧密无缝地互动；而金字塔的平台位置，是拥有最广大群众基础、最大传播流量的产品，包括网站ellechina.com、视频线产品SuperELLE，以及与第三方媒体的合作线。我们会继续在不同的平台上创造更多的形式去承载好的内容，想方设法和用户发生最多最好的互动。”

ELLE将一如既往地与时俱进，用新的沟通语言，创造新的内容。