HOTELEX闪耀登陆广州 寻找华南地区的 Gelato 大师

2016HOTELEX 广州全面启动

上海2016年11月5日电 /美通社/ -- 2016上海国际酒店用品博览会（广州）由中国国际贸易促进委员会广州市委员会支持，博闻（中国）有限公司主办，上海博华国际展览有限公司承办的 “2016上海国际酒店用品博览会（广州）”，简称 HOTELEX Guangzhou，将于12月12日-14日在广州保利世贸博览馆1-4号馆内拉开帷幕。展会同期举办2016上海高端食品与饮料展览会（广州）、2016上海国际餐饮设备及食材展览会（广州）、广州酒店家具及软装设计展览会、2016广州国际健康与营养保健品展。

此次展会将以精品贸易为主题，展品类别涉及咖啡与茶、葡萄酒与烈酒、烹饪食材、餐饮设备、桌面用品、食品与饮料、烘焙与冰淇淋、酒店布草及纺织用品、客房电器及用品、酒店 IT 与安防设备、康体健身与休闲娱乐、酒店家具、酒店设计、酒店清洁、连锁加盟15大模块，展会现场配以咖啡、烘焙、调酒、披萨等国际性赛事活动，以及 Hotelex 商用厨房设计创新论坛，赛事论坛和展会相得益彰，致力于搭建观众与展商之间的互动平台，全方位打造行业内的贸易盛会。

寻找华南地区的 Gelato 大师

Gelato是意式手工冰淇淋的简称，原意为“冰冻的”，由拉丁语的“gelatus”演变而来。传说马可•波罗从中国学到了冰镇甜品的制作工艺 -- 一种类似于冰沙且混有少量牛乳和果泥的甜点，随后他将这种甜点的制作手法带回了意大利，最终演变成了雪葩Sorbet。

如果说当时这种甜点只在上层贵族中流传，那么电影《罗马假日》则将 Gelato 推向了全世界。剧中，赫本坐在台阶上舔着一只Gelato，等着派克先生。阳光洒落在西班牙广场上，静谧又美好。

如今上海博华国际展览有限公司携手MGI（意大利手工冰淇淋协会），创办了上海国际手工冰淇淋大师赛。每一年，大赛都会邀请来自 MGI 的评委坐镇总决赛现场，为选手们指点迷津，除此之外，选手们还有机会赢得免费前往意大利卡比詹尼大学进修的机会以及丰厚的现金奖励。

冰淇淋大师赛，大师们有话说

大赛至今已成功举办了四届，更是获得行业巨头卡比詹尼和法布芮的大力支持。大师赛旨在搭建行业内交流平台，进一步推动中国冰淇淋行业发展。2017赛季已进行了一半，各赛区的选手各显身手，他们的作品不乏具有地域特色、中国特色和创新之作，现在让我们来听听大师们的想法。

“看到别人做的优秀 Gelato 作品，自己也学习到了很多。非常期待明年上海的比赛，几大赛区的精英聚集上海，到时比赛肯定会很激烈哦。”

-- 2017华北赛区冠军晏强 作品 酒酿冰淇淋

“我为比赛准备了很久，我觉得（这个比赛）非常有意义，不仅可以通过比赛与同行交流，还能学到更多的经验以及提升自己。”

-- 2017西南赛区冠军（并列）张贵华 作品 优格无花果

“我在展会中巧遇法布芮 FABBRI 的同行，由于他力邀我参加比赛，我就被说服了。比赛中我按照平时的水平在发挥，希望在总决赛中能向总冠军进军。”

-- 2017西南赛区冠军（并列）樊颖倩 作品 辣椒巧克力

2017上海国际手工冰淇淋大师赛，华北、西南赛区已集结完毕，华南赛区即将开赛，时间2016年12月12日-12月14日，地点广州保利世贸博览馆，获胜选手将一起代表华南赛区来到上海参与2017上海国际手工冰淇淋大师赛争夺上海总赛区的冠军名额。

我们等着你的到来，点燃全新的一轮的 Gelato 狂潮。

缤纷赛事，目不暇接

2017世界咖啡师大赛中国区选拔赛广州分赛区

2017世界拉花艺术大赛中国区选拔赛华南赛区

2017世界咖啡冲煮大赛中国区选拔赛广州分赛区

2017世界咖啡烘焙大赛中国区选拔赛预选赛

2017第六届中国国际调酒大师杯华南赛区

2017“晶花杯”第四届上海国际潮流饮品创意制作大赛广州分赛区

2017上海国际披萨大师赛华南赛区

2017 HOTELEX“明日之星”厨师大赛华南赛区

2017上海国际手工冰淇淋大师赛华南赛区

第六届世界面包大赛中国队选拔赛 -- 华南分区赛

WCE咖啡全明星广州行

2016 Hotelex 商用厨房设计创新论坛

广州商贸配对会

2016年12月12日-14日，HOTELEX Guangzhou 上海国际酒店用品博览会（广州）期待您的光临。广州保利世贸博览馆1-4号馆，广州市海珠区新港东路1000号。

详情可登陆网站www.hotelex.cn，或微信关注“上海国际酒店用品博览会”进行手机登记。

凡是参加预登记的观众，就有机会获得法压壶一只，活动细则请参考官方公众号。