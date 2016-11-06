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香港宽策略科技“全球智能投顾金融科技论坛”在沪召开

2016年11月06日 15:31 编辑： 经理人网编辑
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宽策略科技携智投平台引爆陆家嘴

上海2016年11月6日电 /美通社/ -- 11月5日，香港宽策略科技“全球智能投顾金融科技论坛”在上海浦东长泰金融大厦顶层南华期货梧桐树俱乐部成功举办，本次会议以“创新驱动金融科技，智能引领全球投资”为题，汇聚多位智能投顾、海外投行、国内外券商、金融公司、商业银行、VC/PE等金融领域一线投资大咖、经济学家、风投大佬、商业奇才，共同纵论全球投资背景下的宏观趋势 、探讨机器人理财的本土化发展、拆解金融科技在证券、期货、基金等全球资产的应用模式。同时，香港宽策略金融科技有限公司创始人兼CEO李琦先生在会议现场宣布，公司将正式启动A轮融资。

香港宽策略团队宣布香港宽策略金融有限公司正式启动A轮融资，预计融资3000万
香港宽策略团队宣布香港宽策略金融有限公司正式启动A轮融资，预计融资3000万

其实，自去年以来，机器人理财，即智能投顾的讨论热度就已经逐步升温。而近月来，房产限购、利率下调、海外投资、金融科技等话题热度更是高居榜单。针对这些问题，论坛演讲嘉宾宏观经济学家杨利峰博士、香港宽策略金融科技创始人李琦先生、新加坡奕丰投资组合总监唐文峰先生和美国盈透证券销售总监戴爱娜女士分别围绕这些话题做了专题分享。其中中国社科院金融所特华金融学博士后杨博士在演讲中指出了，针对现在“低增长+零利率甚至负利率+人民币国际化的现状，投资人的出路应该往“分散风险+资产全球配资+‘壁虎式投资’”方向发展。

本次论坛在宽策略创始人CEO李琦先生演讲关于机器人投顾的全球趋势和本土化解决方案并演示宽策略智能投顾系统1.0（版本号Genesis）时达到最高点。历尽一年研发的宽策略智能投顾系统正式和市场见面，宽策略不仅提出和实现了“一个平台，整套全球交易流程”的理念，更首创了智能投顾“策略配置“投资方式，这在整个智能投顾和金融理财界都属于海内外领先的创新想法。宽策略 (QStrategy) 的品牌含义孕育Quants（宽客，量化＋Strategy（策略，通过宽策略平台将资产配置，策略配置，社交投资三种方式融汇贯通，将智能投顾以一种全新的3.0模式（资产配置＋策略配置＋社交投资）为中产阶级提供普惠金融服务。

宽策略智能投顾系统可以在不同的场景得到应用，如财富管理公司与私人银行全球资产配置，投资顾问公司全球智能投顾与代客理财，中产阶级智能全球投资、中国券商和期货公司在中国股票量化策略与中国期货CTA策略方面量化投研支持等多种应用场景。香港宽策略科技也即时宣布面向全国各地投资咨询顾问公司，财富管理公司，外汇公司，现货公司等渠道商启动代理人全面招商。

宽策略展示的内容在接下来的茶歇时间里引起了热烈讨论，来宾们纷纷探讨合作方式，或是当场预定体验账号，这也证明了智能投顾在中国的乐观的发展前景。

宽策略科技创始人兼CEO李琦先生作专题演讲
宽策略科技创始人兼CEO李琦先生作专题演讲

在今年最火爆的人机大战里，谷歌人工智能程序AlphaGoda大败韩国名将李世石九段，投资人都有这样的疑问：如果机器人和投资经理比投资水平，谁高谁低呢？基于这样的疑惑，宽策略邀请了南华期货上海分公司副总陈振妹女士、新加坡奕丰集团执行董事梁威克先生、美国盈透证券亚太区总监戴爱娜女士、上海弘晖资产管理有限公司合伙人冯莹女士和上海领庆旗下杭州基金合伙人毛荣飞先生共同来参与圆桌会谈。现场还开通了微信群交流通道，现场来宾们直接对话提问台上的嘉宾，嘉宾们也从不同的角度给出了答案。

宽策略科技聚集业内五位资深嘉宾（从左二起，南华期货--陈振妹、美国盈透证券（Interactive Brokers）--戴爱娜、新加坡弈丰金融（IFAST）--梁威克、上海弘晖投资--冯莹、上海领庆创投--毛荣飞）参与圆桌会谈
宽策略科技聚集业内五位资深嘉宾（从左二起，南华期货--陈振妹、美国盈透证券（Interactive Brokers）--戴爱娜、新加坡弈丰金融（IFAST）--梁威克、上海弘晖投资--冯莹、上海领庆创投--毛荣飞）参与圆桌会谈

会后，李琦先生强调，此次论坛能够成功召开并获得良好的反响主要原因还是市场对于智能投顾有一个真正的需求，而宽策略和其合作伙伴用团队十多年的量化投资沉淀，借力金融科技的力量，填补了国内投顾市场的空白，解决了投资人和机构的痛点，而作为立身之本，在获得融资后，宽策略科技会进一步加强互联网金融布局，增加非标资产、保险资产以及全球对冲基金，真正意义上打造更加更为优质和丰富的智能投顾平台。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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