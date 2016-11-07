带您走入泛海控股首个海外项目洛杉矶泛海广场

该项目是洛杉矶市中心最新的居住、购物和娱乐终点站，全新的 洛杉矶柏悦酒店将落户此地

总投资10亿美元的这座顶尖城市综合体项目将以高档零售、餐厅和奢华酒店引领洛杉矶高层住宅和建筑设计的复兴

洛杉矶2016年11月7日电 /美通社/ -- 国际知名房地产开发商泛海控股的首个北美开发项目——泛海广场——将成为洛杉矶市中心史上最重要的城市综合体项目之一。泛海广场(Oceanwide Plaza)将引领全方位的生活方式，汇聚了一间全新的五星级柏悦酒店(Park Hyatt)、大批高档零售店和餐厅，以及精品住宅，让洛杉矶文体娱乐综合区在成熟度上有了新的提升。

泛海广场毗邻斯台普斯中心(Staples Center)和洛杉矶活力城(L.A. Live)，由三栋住宅和酒店塔楼、以及演绎生活方式的七层裙楼构成。约166,000平方英尺的露天拱廊商街打造出充满活力的全新购物、餐饮和娱乐终点站。位于菲格罗亚走廊的一块近700英尺的LED广告牌将如同缎带一般点缀着这个设计时尚大气的生活方式中心，最大程度彰显泛海广场的与众不同，欢迎当地宾客和来自世界各地的游客来这里感受真正优质的生活体验。

泛海广场有限公司首席执行官冯松表示：“作为全球大型房地产项目开发领导者，我们很荣幸能在美国推出泛海控股集团的首个海外项目。这座商业综合体将为洛杉矶市中心带来全新的面貌。泛海广场是我们对‘创造城市新生活’这一核心发展理念的延伸，它将以极具都市风格的设计和舒适惬意的体验，带给您从未有过的灵感和一种截然不同的生活方式。为了达成这一目标，我们很高兴能顺利推出洛杉矶柏悦酒店，这是泛海广场一系列重大合作计划中最先达成的，将进一步推动洛杉矶成为所有追求全新娱乐体验的人的首选目的地。”

洛杉矶柏悦酒店将成为这家全球奢侈酒店品牌在美国的第六间酒店。该酒店共有184间客房，包括34个套房，尽显国际顶尖设计公司Studio Munge呈现出的典雅精致的风格。柏悦品牌以服务至上和坚持细节凸显品质而著称，从战略高度选择落户泛海广场，力求在洛杉矶打造前所未有的个性化体验。

凯悦酒店集团(Hyatt)美洲区房地产和开发部高级副总裁大卫-塔尔(David Tarr)说道：“过去几年里，洛杉矶市场经历了史无前例的快速发展。我们知道，这里就是我们客人的旅行目的地。我们很高兴能将柏悦品牌带入这一重要市场，选址泛海广场是一个非常理想的选择。”

CallisonRTKL将无限的想象力注入了这间奢侈酒店的设计，希望能在繁华的市中心开辟出一片世外桃源。该酒店与被称为The Collection at Oceanwide Plaza、100英尺的商业零售裙楼相连。这家全球顶尖建筑设计公司负责零售区域的设计，将以体验感动客人的住宿服务与零售商家层出不穷的创新相结合，从而更好地展现独特的营销理念和热门产品。

泛海广场备受期待的住宅部分将树立高层居住体验的新标准。504套融汇建筑设计灵感的现代化公寓将提供全方位的管家服务，以及一系列的室内外设施，其中包括专属的配套服务层和超过两英亩的户外休闲娱乐场地，为住户增添了无穷的休闲、聚会、娱乐，健身和放松乐趣。

泛海广场计划于2019年初竣工，由泛海广场有限公司所有。泛海广场有限公司是总部位于北京的泛海控股股份有限公司旗下子公司。泛海控股股份有限公司是中国最大的非政府控股企业集团之一。

详情请访问http://www.oceanwideplaza.com/。