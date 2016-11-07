中节能镇江公司PERC+黑硅技术量产效率突破20%

- 争做“领跑者中的领跑者”

江苏镇江2016年11月7日电 /美通社/ -- 很多光伏企业，都有自己的目标，比如想做“领跑者中的领跑者”是对的，但是最好先定一个能达到的小目标，比方说，PERC+黑硅多晶电池量产效率领先突破20%！中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称：中节能太阳能镇江公司）致力成为“领跑者中的领跑者”，并为这一目标夯实基础、砥砺前行！

中节能太阳能镇江公司于2016年2月正式启动的高效多晶电池项目 -- PERC+黑硅技术，近日实现规模量产效率超过20%多晶电池和功率超过285W多晶组件，并开始大规模接单。

PERC+黑硅技术的大规模量产，为光伏电站建设起到了降本增效的作用，假设以同等前期条件（规模，峰值小时数、组件衰减等），峰值小时假设为1204H，馈入电网效率为85%，系统投资额为5.8元/W，市场常规多晶260组件为试算组件，285W PERC+黑硅多晶组件度电成本减少0.0132元/W,以100MW的电站为例，系统成本将节约132万元。

在光伏行业的蓝海中，中节能太阳能镇江公司（www.cecepsolar.com）用只争朝夕的速度，不断科研创新，突破发展，实现“领跑者中的领跑者”的目标。