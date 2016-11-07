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霍尼韦尔将首次直播诺贝尔物理学奖得主演讲

2016年11月07日 09:30 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽交所代码：HON）将于2016119日上午930分至12直播世界著名物理学家、2006年诺贝尔物理学奖获得者乔治·斯穆特教授 (George Smoot) 走进北京航空航天大学的相关活动，包括主题报告宇宙大爆炸的奥秘 -- 宇宙及其历史测绘，及媒体见面会。

这是霍尼韦尔首次网络直播其旗舰公益项目 “霍尼韦尔卓越科学与工程计划 (Honeywell Initiative For Science & Engineering, HISE)” 走进中国高校活动。参加直播活动不仅有机会在线向诺奖得主提问，还能参与活动抽奖环节。

2016年11月9日上午9点30，霍尼韦尔将首次直播诺贝尔物理学奖得主演讲
2016年11月9日上午9点30，霍尼韦尔将首次直播诺贝尔物理学奖得主演讲

如何参与直播并抽奖

即日起，通过霍尼韦尔中国官方微信的“热门活动”栏目中“诺奖得主演讲直播”，即可获取直播间二维码，在11月9日上午与斯穆特教授零距离。

乔治·斯穆特教授是美国天体物理学家，因“发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性”而获得2006年诺贝尔物理学奖，这项发现是“宇宙大爆炸”理论迄今为止最有力的证明。著名科学家史蒂芬·霍金评价其研究成果为20世纪最重要的科学成就之一，乔治·斯穆特教授也因此被誉为“宇宙胚胎学之父”和“发现上帝创造宇宙那双手的人”。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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