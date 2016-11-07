数码印花行业盛事TPF2017明春开幕，多元化活动创造无限商机

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 随着生活水平的提高，现代人对于服装纺织的要求越来越高，不仅需要优质的服装面料，对于印花的创意设计、图案的精准表达、色彩的完美诠释也成为选购的影响因素。纺织品需求越来越多样化，为此，数码印花以其小批量、多品种、个性化、高精度、短流程、低能耗、少污染的特点，越来越受到企业关注和消费者青睐。

买家团及商贸配对缔造商机

由UBM强大的海外办事处以及TPF多家海外合作媒体共同邀请的国际买家团，直接莅临展会现场，带给参展商拓展海外市场，了解海外需求的机会。“一对一商贸洽谈”也是今年新设的一个环节，在主办方的精心安排下，观众及参展商有一个线下面对面的交流，为供应链上每一个环节提供了信息互通的平台。据目前报名情况，50%以上的报名者有意愿参加一对一商贸洽谈。作为亚洲最具影响力的纺织品数码印花行业展会，TPF旨在推动全球数码印花产业，为数码印花设备、技术供应商及买家市场创造一个交流技术、获得商机的平台。

专家精准预测业界前景

TPF再一次携手智囊团英国顶尖传媒集团WTiN举办“中国纺织品数码印花高峰论坛”，会议将于展览前一天2017年4月18日举办，现场将有超过18位行业专家及全球知名企业高层就纺织品数码印花的未来发展发表真知灼见。据WTiN数据显示，从2014到2019年，中国数码印花产量可大概实现150%的增长率，在2019年可以达到7.2%的一个市场占比。2017年的市场期望是数码印花以高效的形式完成，产量到达2000平方米，100个数码印花设备的革新，提高产业链效率。

新技术新应用 “专题研讨会”提供最佳平台

为了提供参展商更多推广的平台，向各地买家展示他们的优质产品及新技术，TPF2017设有多场产品推广及技术研讨会。特别的，主办方还会举办多场专题研讨会，让业内人士除了推广新产品及采购外，更有机会全方位了解数码印花产业链的最新发展、行业趋势及印花潮流，并且结识人脉。研讨会涵盖的主题，全都是业界最关注的，包括数码印花应用、墨水技术分享、喷头技术分享、设计软件及数码印花设计趋势等，并由行业专家主讲，协助业界提升竞争力。

截止发稿，最新的参展商名单如下：希望高科、新美诺、泰威技术、广州旭成、全印图文、博昊数码、世导科技、MIMAKI、润天智、鸿盛数码、海捷数码、图赢科技、勋朗机电、鹏达科技、金阳数码、泰拓数码、联强国际、鸿坤实业、富美丽印、佰捷数码、Aleph Srl 、英杰泰、根道数码、垵德科技、涂王、美格机械、亚美纺机、金运激光、珠海华彩、杨市成明纺机、易勒机电、龙鑫化工、新天利科技、普瑞奇科技、济南华飞、中禾热转印、广州好本领、华大海天、艾派克科技、嘉豪伟业、咔咻科技、永利工业、晶丽数码、荣玖机械、端彩数码、新玛信电子、彩之源喷墨、韩国Ink Eco、浙江老墨坊、多快好省、浙江亦阳、印美达纸业。

其中，2017年将继续参展的希望高科数字技术有限公司，其总经理何晓彦曾指出“数码印花技术已经彻底改变了陶瓷行业的商业模式和生产模式，同样也将改变纺织行业。以后的时代，是高速量产的时代。”上海国际数码印花工业展览会将与您一同见证数码印花行业的飞速发展。

目前，观众预登记系统已经在官网上线，欲知等多展会详情及TPF 2016展会报告下载，请登录官网www.cstpf.com了解更多资讯，并报名参加TPF2017。点击此处，立即报名！