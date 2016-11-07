百世人不停步 激情嗨跑最美马拉松

杭州2016年11月7日电 /美通社/ -- 又是一年丹桂飘香季，美丽的西子湖畔边杭州马拉松赛已跑过30年的岁月。杭马赛道沿途既有秀美的西湖风光，也有壮观的钱塘江景，一直深受马拉松爱好者的推崇，被业界誉为“世界最美马拉松赛道”。

11月6日上午8时，2016杭州马拉松赛在黄龙体育中心鸣枪开赛。来自百世集团的数十名员工与32000名参赛者一起冲出起跑线激情开跑，共享了这场体育竞技与美景享受的双重盛宴。

百世全国嗨跑 传承接力不停步

在接棒重庆、天津、宁波后，杭马是百世今年在全国马拉松赛的第四站。百世相关负责人介绍，此次参赛作为布局全国深耕体育精神的再次实践，将继续传承“百世人，不停步”的宗旨，充分展示百世员工积极向上的精神风貌和奋勇向前的拼搏精神。

本次比赛中，全程、半程、小马、家庭跑、情侣跑五个项目百世皆有员工参与。为了在马拉松赛上赛出风采，备战期参与马拉松的员工还以小团队的形式每天进行马拉松拉练。

双十一大战在即，事实上百世组织员工参与杭马也是提升士气和凝聚力的一次尝试。通过比赛感受运动的魅力、体会行进路上的坚持与协作、体验百世人不停步的精髓，以最饱满的精神、最完善的心理准备应对即将来临的双十一快递业务高峰。

百世助力双十一 科技创新不停步

百世集团作为创新型综合物流供应链服务提供商，致力于用科技推动商流与物流，在科技创新的道路上也一直“不停步”。为助力今年双十一狂欢盛宴，百世也亮出多项物流“黑科技”应用于各种服务场景。



智能化仓储机器人作业场景

智能化仓储机器人的横空出世改变了传统仓库“人找货、人找货架”的陈旧模式，优化了库内拣货环节，在有效降低了人工劳动强度的同时大大提高了拣货效率。而在转运环节，百世自主研发的风暴自动分拣系统已实现每小时分拣14000个包裹，使分拣效能提升4倍，分拣正确率可达99.9%，在保证快递服务质量和时效上起到很大作用。百世科技的创新不仅体现在装备的升级，也“武装”到了派件的快递员。目前，已有18万百世快递员使用百世推出的“如来神掌”智能APP完成收、发、到、派、签等一系列日常业务操作。今年双十一，预计超过4000万个包裹将通过“如来神掌”进行签收。

如今，旗下百世供应链、百世快递、百世快运、百世云、百世金融、百世国际、百世店加7大事业部平行发展，将实现以信息流驱动商流、物流、资金流的百世生态圈。