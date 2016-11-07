掌上糖医助力联糖日，移动控糖触手可及

关注糖尿病：全程守护，轻松管控

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 一年一度的联合国糖尿病日即将到来，由北京糖协主办的“关注身体每一处，健康生活每一刻 -- 2016 联合国糖尿病日主题活动”在北京民族文化宫圆满落幕。掌上糖医作为北京糖协独家合作、本次联糖日主题活动指定糖尿病移动管理平台全力协办此次活动。



掌上糖医助力北京糖协联糖日主题活动

线上线下联动，掌上糖医有效把关糖尿病筛查

2016联合国糖尿病日的主题 --“Eyes On Diabetes关注糖尿病”，强调对未诊断糖尿病患者、糖尿病高危人群及并发症筛查预防的重要性。作为业内最大、最专业的服务平台，掌上糖医自医学服务模块创建之初，即认识到糖尿病防控工作应关口前移、重心下沉，紧密切合糖尿病筛查做好分级预防。通过健康测试确定病情阶段后，系统根据患者的连续性健康数据为其定制包括：饮食、运动、血糖监测、糖尿病知识教育在内一系列的全方位自我健康指导服务，必要时，更会有医护人员或绑定医生直接干预。值得一提的是，这一系列医学服务的关键内容均获哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心的权威认证，旨在科学、有效地指导患者不断提升糖尿病的自我管理能力。

自糖尿病患者8760h“同伴”管理合作项目启动以来，掌上糖医和北京糖协已陆续完成34家基地糖尿病教育工作者培训以及17场教育基地患者活动和培训。通过这一系列“移动控糖”模式的构筑及推广，其积极影响已得到数万人广泛验证，直接获益者更高达数千人次。

“糖+2.0”完美链接用户和服务，为用户带来健康“红利”

“11月1日，早晨9:05，空腹血糖测量显示3.9mmol/L，血糖监测预警提示：低血糖状态，随即就接到掌上糖医的指导电话。电话中得知：此次低血糖预警是由于皮肤表面酒精未干导致血液被稀释引起的，再按照指导的方式重新采血、血糖测量显示正常，才终于放心。”这是掌上糖医用户使用场景的一个典型案例。在用户记录/监测血糖过程中，除了可以收到类似实时血糖异常触动预警之外，还能接收到掌上糖医发来的健康周报/月报，清晰掌握自身的血糖明细及日常健康管理情况。“这样高精准的控糖报告加上及时的监测预警，是用户在掌上糖医App坚持记录自身健康数据，所获得的健康‘红利’。”掌上糖医CEO匡明谈到，“这份‘私人订制’的血糖管理指导，包含一周一次的小总结、每月一次的大总结，让我们密切关注自身血糖及健康管理情况的用户格外受用。”

所谓用户“红利”得益于健康数据带来的价值。用户每记录一次血糖，数据将通过新一代智导互联模块 --“糖+2.0”自动上传至云端，再经掌上糖医的标准化医学引擎数据分析，形成该患者专属的连续血糖趋势记录，帮助医生、营养师及健康教练等专家团队来全面了解患者的最新健康情况，给出个性化的科学控糖方案。“糖+2.0“作为目前市场上唯一的一款医疗数据智导互联模块，可适配市面上70%进口血糖仪，它通过蓝牙连接掌上糖医APP来实现血糖数据批量传输。而上传并传输至大数据库的连续数据队列，正是连通医生及医学服务团队与患者之间的重要桥梁。

移动控糖服务的最终目标，即专业医生、药师及其他医护人员借助移动互联网，为患者提供全面、连续、主动的管理，促进健康、延缓病情进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活质量并降低医药费用。既有智能硬件带来的医疗大数据支撑，又有专业医学机构、医护人员的支持指导，再加之与保险公司深度合作完成的医疗支付架构，让掌上糖医的“软硬件+服务+支付”医学服务闭环日趋完善。据了解，为惠及更多糖尿病患者，掌上糖医和北京糖协将联袂推出健康促进线上俱乐部，为患者人群提供更多更优的健康“红利”，让移动控糖触手可及。