第二届市民运动会990广播操比赛顺利举行

亦操亦舞火了申城秋景

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 11月5日下午，“绿地集团杯”上海市第二届市民运动会 -- 990上海市广播操（广场舞、工间操）总决赛在嘉定体育馆举行。本次比赛由上海市第二届市民运动会组委会主办，承办单位为上海市社会体育管理中心、上海新闻广播、嘉定区体育局、嘉定区体育总会、嘉定镇街道办事处、“梦想的力量，和爱同行”组委会、上海和盟文化传播有限公司。比赛分为广播操、工间操、广场舞三个竞赛项目，经过重重筛选共有来自16个区的近40支参赛队伍现场竞技，全市共有40万市民群众积极参与各级广播操比赛，让这一全民健身最有基础的项目成为市民运动会中鲜亮的风景。



总决赛上大会操的盛大场面



上海市体育局领导授予上海新闻广播中心贡献奖牌



今年有40万以上上海市民参与到各级广播操赛事之中

广播体操曾是广大职工喜闻乐见的锻炼方式，从1951年第一套广播体操公布至今，一直是各工厂企事业单位工间操的主要形式。但相当长一段时间里，广播体操从电波中消失了。从2011年起，每天上午10点，中波990，调频93.4上海人民广播电台时隔20年后重新恢复播放广播体操节目，同时举办首届990广播体操大赛。大赛持续举办6年以来，990广播体操比赛在上海引发一轮又一轮全民健身热潮。

上海市社会体育管理中心表示，上海市是全国白领人群最为集中的城市之一，由于工作繁忙、节奏紧张，白领的健康问题也日益频现，近些年越来越多的白领选择用健身的方式调节自身。因此，在本届广播操比赛的平台上，工间操、广场舞也得到了企事业单位的重视。不同机构、企事业、街镇构建了强大的参赛代表队前来参赛。它们成为广播操的有益补充，也让全民健身在“亦操亦舞”的欢快节奏中呈现出传统项目的鲜亮色彩。

今年第一次在全市总决赛中出现广播操、工间操、广场舞同场竞技的场面。同时，在整个比赛进程中，海外留学生参赛队、残疾人参赛队、国际网红参赛者等不同人群的参与，让广播操大大丰富了内涵，拓展了外延。比赛也拓宽了原有的渠道，通过线上线下的比赛相结合，让广播操这一“有情怀、有共鸣”的健身活动得到更多人的关注。总决赛前后，一条为广播操项目摇旗呐喊的宣传语也登陆上海地标大屏 -- “外滩之窗”，成为全城亮点。

自2011年第九套广播体操在全国推行以来，嘉定区也积极响应，并在全区自上而下逐级推广和普及。通过骨干培训、技能推广、菜单配送等方式，选派教练深入企业、机关、社区进行辅导。目前，嘉定广播操推广培训已覆盖600余个村、社区、机关企事业单位，每年的广播操比赛已逐渐形成常态。让更多市民喜爱并学会一项技能，养成健康的生活方式，共同营造“美丽上海、人人运动、幸福生活”的健康环境是嘉定体育一直追求实现的目标。

当然，比赛万变恰恰为了不离其宗。990广播操比赛竞委会主任孙向彤表示：“广播操大赛吸引人们参与赛事，但更为了从中回归健身本质，健康并不是依靠金钱的投入，最朴素的方式也能帮助到我们提高生活的质量。”