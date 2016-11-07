加拿大国民银行在中国首次发行熊猫债

蒙特利尔2016年11月7日电 /美通社/ -- 加拿大国民银行今天高兴地宣布，经过在北京和上海向投资者进行路演后，加拿大国民银行成功地在中国的银行间债券市场公开发行了其首期熊猫债，筹集资金35亿人民币（约相当于6.9亿加元）。本次发行的是年利率为3.05%的三年期债券，获得超额认购。加拿大国民银行指定的联合主承销商和簿记管理人 -- 中国招商证券有限公司、渣打银行（中国）有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、和中国银行股份有限公司为此次债券发行提供了有力帮助。

2016年9月23日，中国人民银行批准加拿大国民银行可分期公开发行50亿元人民币（约相当于10亿加元）的熊猫债。

加拿大国民银行是加拿大具有系统性重要性的六大银行之一，现已成为进入中国这个世界上最大的资本市场之一的第一家北美金融机构。加拿大国民银行是第一家获得中国大陆信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司给出 AAA 信用级别的加拿大银行。

本次债券发行是中国的人民币和资本市场国际化的一个重要里程碑。加拿大国民银行的熊猫债项目有助于进一步推动中加两国在金融领域的合作，并有助于进一步加深中加两国的经济和贸易关系。

评论引述:

丹尼斯 吉拉德，加拿大国民银行分管金融市场的执行副总裁兼行长办公会成员：“作为在加拿大提供政府和基础设施融资方面具有领先地位的银行，加拿大国民银行展示了其对全球金融市场的深度理解。我们通过在中国首次发行债券而进入了新领域，我们的团队对此感到骄傲。熊猫债提供了一种新的多元资金来源，将帮助我们对加拿大公司在中国开展业务和双边投资流动提供支持。”

文森特 裘利克，加拿大国民银行分管金融市场的副主席：“我们对在申请发行债券的过程中中国人民银行和中国政府机构主导的严格、透明的程序印象深刻。我们感谢中国政府有关部门帮助我们成为第一家进入中国大陆人民币债券市场的北美银行。”

有关前瞻性声明的警示

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关于加拿大国民银行截止到2016年7月31日，加拿大国民银行与其子公司共同拥有$2300亿加元的资产，为加拿大最大的综合性金融集团之一。本银行约有近22,000员工，且被公认为优质雇主。本银行在多伦多证券交易市场 (TSX: NA) 上市。了解本银行的活动，请登录 nbc.ca 或社交媒体如 Facebook, LinkedIn 和 Twitter。

联系方式（下列电话号码仅供新闻记者、其它媒体代表和股东使用）

Marie-Pierre Jodoin

加拿大国民银行公关事务高级经理

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