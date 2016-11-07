英特尔携业界领先合作伙伴亮相第18届中国零售业博览会

万物智能互联助力O2O落地生根，物联网技术让实体零售大放异彩

苏州2016年11月7日电 /美通社/ --

第十八届中国零售业博览会于今天在苏州拉开帷幕。英特尔携手众多行业生态伙伴，共同展示了一系列精彩纷呈的智能零售创新解决方案及新品，涵盖从前端数字标牌展示互动、智能POS支付，到云端仓储管理优化和客户数据分析的多样产品和技术。

作为O2O的关键入口、万物智能互联中的重要组成部分，智能POS、数字标牌、智能贩卖机等将在电商平台的线下拓展、实体零售的线上渗透过程中发挥重要作用。英特尔此行苏州为与会者和业界伙伴充分展示了英特尔物联网在线上线下融合，推动实体店转型和促进商业模式创新上的最新成就。

博览会期间，英特尔与中国连锁经营协会* 及其他公司共同签署了“CCFA中国零售技术创新中心战略合作协议”。本次合作协议的签署，意味着英特尔将携手中国连锁经营协会一起，共同研究、应用、普及零售创新技术，推动全行业绿色、健康、可持续发展。

第十八届中国零售业博览会于今天在苏州拉开帷幕。英特尔携手包括易捷通*、海信*、创思感知*、研华科技*、德晟达电子科技*、信步科技*、智微智能等在内的多家生态伙伴，共同展示了一系列精彩纷呈的智能零售创新解决方案，涵盖从前端数字标牌展示互动、智能POS支付，到云端仓储管理优化和客户数据分析的多样产品和技术。与此同时，英特尔与中国连锁经营协会* 及其他公司共同签署了“CCFA中国零售技术创新中心战略合作协议”，旨在共同研究、应用、普及零售创新技术，推动全行业绿色、健康、可持续发展，并为零售企业和创新技术架起一道桥梁，搭建一个平台，发掘从端到端的全方位解决方案，助力零售行业更好的未来发展。

为促就零售行业的良性成长，国家层面也在积极引导零售业线上和线下的均衡发展，给零售业带来前所未有的政策良机。今年6月底印发的《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》指出，鼓励零售企业利用互联网技术推进实体店铺数字化改造，增强店面场景化、立体化、智能化展示功能，开展真正意义上的全渠道营销。鼓励大型零售店不断丰富消费体验，向智能化、多样化商业服务综合体转型，增加餐饮、休闲、娱乐、文化等设施，由商品销售为主转向“商品+服务”并重。包括IT厂商，传统硬件厂商，零售业厂商在内的众多O2O先行者通过近年来在零售业中的探索，积极践行成熟有效的“互联网+零售”解决方案，为传统零售实体店带来了巨大的新活力。



第十八届中国零售业博览会英特尔展台

用户通过手机、平板等自带设备登录在线预购平台或App，预订自己想要的服务，然后进行线下消费体验，通过线上或线下方式完成支付——这是互联网角度定义的“O2O”。而在英特尔眼中，“O2O”在物联网环境下有着更加宽泛的定义，尤其是在全新实体零售行业，其中包含更多的接触点，比如线下拥有联网功能的O2O设备。相关O2O设备可以置于实体店内，也可以放在任何接近用户的区域，不仅能够帮助零售商增加贴近用户的渠道，实现更多销售，还能收集更多用户数据，从而开拓创新商业模式。

英特尔公司物联网事业部零售解决方案部门零售平台市场总监Alec Gefrides表示：“对整个零售业来说，万物智能互联的行业趋势与物联网技术的更新迭代，是实体店商业模式转型升级的最大契机。随着物联网下的O2O消费体验日渐深入人心

，从线上的精准营销到线下的购物体验，全渠道营销真正实现了跨界发展，从根本上推动了整个零售行业的变革。英特尔凭借着自身优异的CPU和GPU性能，通过软硬集成的服务逐年不断优化为零售行业量身订制的参考设计，从前端到后端提供完善的智能零售解决方案和技术，配合大数据分析对于消费者的深入洞察，真正瞄准了目标群体，提升了用户黏性，大幅增加了销售利润，最终助推实体店回归商业本质，线上线下两条腿走路实现了实体店的全新逆袭。”

展会期间，多款由英特尔与合作伙伴共同打造的创新智能POS产品进行了首次发布，涵盖手持、类平板、类PC等多种形态，通过“Intel Inside”可以实现智能的支付方式以及线上线下的紧密连结，进而激发更多创新商业模式和应用。

吃饭也能很有趣 | 德晟达电子* 餐厅透明厨房解决方案：基于英特尔处理器的餐厅透明厨房解决方案，通过外接屏幕与摄像头，不仅可以随时监控公共环境，保护安全；同时，此款解决方案可供食客实时观看厨房、菜品、活动、广告等信息，让顾客在享用美食之余，获取更多信息。

掌上支付，一切尽在掌控 | 研华科技* 移动收银机AIM-37：基于英特尔处理器的移动支付终端，不仅可用于超市、餐厅、银行等多种移动至重复场景，同时可作为电子菜单供顾客点餐食用。不仅提升了顾客在餐厅的高科技体验，同时兼备不同功能于一身，增强效率，让餐厅用餐更有趣。

收银台也可以很时尚 | 青岛海信* All-in-one POS HK718：此款产品基于英特尔baytrail嵌入式平台。整款产品首次采用无风扇设计，摆脱了传统收银机由风扇导致的噪音；同时，整款产品多种配置可灵活搭配，满足不同用户的需求；在外观上更是采用了简约奢华设计风格，从里至外，全面提升用户体验，让收银台也时尚起来。

无线胜有线，蓝牙支付一键搞定 | 智微智能* E动终端: 基于英特尔Baytrail-M 双核处理器的E动终端，在网络层面，全面支持4G、双频WIFI，同时内嵌GPS+北斗+LBS，支持全球定位；在配置层面，高清屏幕和多扩展接头配置，满足不同用户需求；在安全层面，此款产品全面支持二代身份证模块、指纹识别，让支付更有保障；最值得一提的是，此款产品内置蓝牙无线传输系统，从此避免“线”所带来的烦恼，一键搞定，让支付更快捷。

让收快递更有趣 | 信步科技* 智能快递柜专用触控电脑：此款产品主要基于英特尔Baytrail处理器。在具有低功耗设计，无风扇，模块化设计的同时，此款产与基于英特尔千兆网卡，让反应速度更加及时，处理更加迅速。更重要的是，此款产品可实现快递包裹的自动收发和远程查询及控制，对柜机精确的实时监控、反馈、预警，设备可自检完成维护或生成维护工单，让我们在体验收包裹之余，保护快递安全。

一机在手，财务都有 | 福建实达* 多功能财税一体机：同时兼备财税、开票、收银、云管理等功能的多功能财税一体机主要基于英特尔处理器。此款产品首次将云管理功能纳入普通收银机功能中，实现了远程监控营收的功能，便于用户实施对业务进行调整和处理；此款机器可同时处理收银、开具发票等普通财务事宜，让财务事物变得更便捷。

智能大屏“售货员”，让买衣服更愉快！| 创思感知* 互动体验购物大屏： 此款互动体验购物大屏主要基于英特尔处理器。通过线下互动大屏展示全系列商品，打通线上电商平台连动价格、库存等商品信息，互动查询商品详情和相关搭配推荐，用户手机扫描大屏中商品二维码直接下单购物。在享受高科技带来的趣味体验同时，全面改变了传统购物的格局，让购物更加有趣！

一机多用，收银称重两不误 | 易捷通* EH200触摸式收银称重一体机：基于英特尔处理器的EH200触摸式收银称重一体机将POS收款机及收银秤整合于一体机身，让称重收银流程相结合。值得一提的是，此款产品同时基于互联网的广告运营方案，让商家广告收入源源不断。同时，此款POS机实现了双操作系统和双触控屏，可让顾客可主动、自助地与收银员互动。此产品能满足现金、刷卡、微信、支付宝等全渠道支付的应用需求。

*其他的名称和品牌可能是其他所有者的资产。