唐嫣华丽高雅装扮于“莎莎妇女银袋日”瞩目登场

香港2016年11月7日电 /美通社/ -- 在亚洲区化妆品零售居领导地位的莎莎国际控股有限公司与香港赛马会于昨天假沙田马场举行一年一度的马坛盛事“莎莎妇女银袋日”，吸引了逾百名人明星盛装出席。当中以甜美形象红遍中港台的亚洲著名女演员唐嫣更以“莎莎妇女银袋日”形象大使身份出席活动，其华丽高雅的造型，令她成为全场焦点。此外，韩国著名艺人李成敏更以性感装扮与一众名模姚书轶及赵嘉懿等呈献由国际著名帽饰设计师 Harvy Santos 及香港著名形象指导马天佑合力打造的“Beauty Go Round 时尚汇演”，展现女性千娇百媚的迷人风采。

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时尚女性典范 “莎莎妇女银袋日”形象大使唐嫣耀目登场

扮相宜古宜今的亚洲著名女演员唐嫣首度参与“莎莎妇女银袋日”这项年度盛事，她于接受访问时非常兴奋地表示：“我知道‘莎莎妇女银袋日’是香港每年一度的赛马盛事，其传统为每位入场嘉宾均会悉心打扮，女士们更会以不同帽饰突显自己高贵优雅的一面。能够成为今年‘莎莎妇女银袋日’的形象大使，我感到非常荣幸，同时，更希望能把这项盛事介绍给更多人知道！”唐嫣更表示参加“莎莎妇女银袋日”不但能看到很多靓人靓帽，同时更可欣赏紧张刺激的赛马运动，感受现场观众们热情澎湃的气氛，充分表现出香港活力无限的一面！为了配合大会的美丽传统，唐嫣亦在打扮上花了不少心思，而她一身华丽高雅的造型更引起了全场注目。

首度邀请 韩国 艺人参与 李成敏性感登场

作为国际级赛马盛事，莎莎今年特别邀请了韩国著名艺人李成敏 (Clara Lee) 参与大型时尚汇演，她更以性感打扮展现女性娇艳美态。Clara 表示：“我很喜欢这个由 Mayao 设计的装扮，性感艳丽，令人赏心悦目。其实，现代女性非常能干，每一位都是事业女性，在工作之余，都非常懂得装扮自己，让自己时刻美丽，每一刻都充满自信。”Clara 更指出非常荣幸能获邀参与‘莎莎妇女银袋日’，虽然韩国都有赛马运动，不过自己很少到马场，但今次能踏足香港马场，感觉非常新鲜。

除了 Clara 外，今年的时尚汇演更邀请了本地一众名模包括姚书轶、赵嘉懿等参与，而大会更邀得马天佑担任时尚汇演的形象指导，他的时尚触角再配上国际著名帽饰设计师 Harvy Santos 充满梦幻的华丽帽饰，“Beauty Go Round 时尚汇演”轻易成为本年“莎莎妇女银袋日”最瞩目的项目之一。