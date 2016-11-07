“物流两会”在川召开 成都传化建言以诚信大数据推动园区发展

遂宁2016年11月7日电 /美通社/ -- 近日，第三届中国国际物流发展大会暨第四届中国（四川）国际物流博览会在遂宁举行，被媒体称为遂宁“物流两会”。成都传化公路港，作为传化物流在大西南的枢纽节点，协办了其中的物流园区合作发展大会，并在会上提出“构建诚信大数据，推动园区大发展”。



物流园区合作发展大会现场

本次物流园区合作发展大会，汇集了来自全国的物流行业主管部门、商协会代表、企业代表数百人。国家发改委综合运输研究所所长汪鸣，遂宁市委常委、常务副市长向此德，四川省人民政府口岸与物流办公室主任吴舸，新都物流园区管委会主任张谨等出席大会并讲话。



成都传化公路港总经理俞顺红做主题演讲

作为大会重头戏, 、成都传化公路港总经理俞顺红以“构建诚信大数据，推动园区大发展”为题，从公路物流行业的诚信现状及痛点着手，详细阐述了传化物流构建诚信体系的规划布局。俞顺红在演讲中讲到，目前物流行业三大痛点一是行业整体诚信意识不够；二是碎片化交易无法建立持续的诚信兑现；三是诚信交互缺失，诚信实力与能力不够。传化通过建立平台内实名会员机制，建立平台交易担保评价机制，建立开放性大数据诚信机制，切实解决和规范诚信体系。而这种规划与布局具体到公路港平台，便是成都传化公路港金融服务产品 -- 运费保、放心运、放心付。基于线上线下诚信体系的长远价值，俞顺红指出，规范市场，促进行业发展，需从平台担保走向公信担保，从单一信息走向大数据，共享共建诚信体系，推动园区合作，促进区域经济发展。

国家发改委综合运输研究所所长也以传化公路港为例，指出园区的合作发展在区域上也需强化平台协同运作、整合共享信用信息、完善公路港建设布局、强化公路港功能。

在此次大会上，成都传化公路港带来的集配中心服务、运费保、供应链服务三大产品也颇受会场嘉宾青睐，咨询台前，前来洽谈和咨询的物流商家代表络绎不绝。