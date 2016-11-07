Teambition 助力亚洲动物基金志愿者工作的组织与管理

成都2016年11月7日电 /美通社/ -- 今年是大卫·尼尔在亚洲动物基金工作的第14年，也是亚洲动物基金创立的第18年。2001年,大卫在越南河内目睹了幼熊被用于养熊场买卖以抽取熊胆汁，于是他与亚洲动物基金取得联系，开始为亚洲动物基金工作，提高在中国和越南境内的动物福利水平。亚洲动物基金总部设在中国香港，是一个以改善动物生存环境为目的的非营利性慈善机构，倡导“尊重生命，终止虐待”的理念，并为实现这一理念的长远推进而努力。

2016年10月13日，作为公益组织计划的一部分，Teambition 联合亚洲动物基金在成都举办了一场面向社会公众的公益知识讲座。大卫·尼尔作为亚洲动物基金动物福利总监，曾先后取得环境科学学士学位和保育生态学硕士学位，负责动物福利项目，致力于推进亚洲境内的动物福利发展，他为参与者做了一场名为《One Life：生命只有一次》的主题演讲，介绍了农场动物福利的方方面面。

从野蛮走向文明，衡量一个社会的文明程度，动物福利是一个十分重要的指标。亚洲动物基金的“圈养动物福利”项目成立于2010年， 同其他项目一样， 都是围绕着“尊重生命，终止虐待”的宗旨进行。在过去的6年间，传递人与野生动物的正确相处方式，并着力推动不要让野生动物沦为公众娱乐工具的理念。亚洲动物基金在推广动物福利理念的同时，也努力推广人道关怀教育，改变人们对待动物的态度，让这些美丽的生灵享受到生命的尊严。

亚洲动物基金在多个国家和地区设有分支机构，拥有全职工作人员200余名，在四川新都，建立了四川龙桥黑熊救护中心。四川龙桥黑熊救护中心有着一支超过600人的志愿者队伍，成员来自四川、兰州、福建、太原、北京和南京。

Teambition 一直致力于企业社会责任的发展，将自始至终为非营利组织提供力所能及的帮助。亚洲动物基金工作人员在今年7月的一次 Teambition 品牌线下会面中，了解到 Teambition 及其公益组织计划，当时亚洲动物基金的工作项目在进行扩展，传统的微信和QQ、邮件已经很难掌握所有人员及任务的分配以及整体项目的进度等。经过 Teambition 用户顾问的系统培训，目前，亚洲动物基金及其志愿者团队，正在通过 Teambition 提供的产品支持开展日常工作。



Teambition 联合亚洲动物基金在成都举办公益知识讲座

除了技术手段的支持，Teambition 也会通过其他形式帮助公益组织计划的对象。杨青是亚洲动物基金动物福利项目部门经理，主要的职责是在中国大陆地区动物福利项目的管理工作，她认为：“公益传播事件对我们来说很难得，本次联名活动后，有不少参与者申请成为我们的志愿者，聚集了一批新的支持者。很开心地看到全新的领域拓展，受众观念开放、能够接触新的知识和观念，为我们打开了新的领域，让理念、价值观辐射到了新的人群，是一件非常有意义的事，希望将来跟Teambition做更多的事情。”

目前亚洲动物基金正在招募志愿者，加入亚洲动物基金志愿者团队。