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Teambition 助力亚洲动物基金志愿者工作的组织与管理

2016年11月07日 11:41 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年11月7日电 /美通社/ -- 今年是大卫·尼尔在亚洲动物基金工作的第14年，也是亚洲动物基金创立的第18年。2001年,大卫在越南河内目睹了幼熊被用于养熊场买卖以抽取熊胆汁于是他与亚洲动物基金取得联系开始为亚洲动物基金工作提高在中国和越南境内的动物福利水平。亚洲动物基金总部设在中国香港，是一个以改善动物生存环境为目的的非营利性慈善机构，倡导“尊重生命，终止虐待”的理念，并为实现这一理念的长远推进而努力。

2016年10月13日，作为公益组织计划的一部分，Teambition 联合亚洲动物基金在成都举办了一场面向社会公众的公益知识讲座。大卫·尼尔作为亚洲动物基金动物福利总监曾先后取得环境科学学士学位和保育生态学硕士学位，负责动物福利项目致力于推进亚洲境内的动物福利发展，他为参与者做了一场名为《One Life：生命只有一次》的主题演讲，介绍了农场动物福利的方方面面。

亚洲动物基金动物福利总监大卫·尼尔主题演讲现场
亚洲动物基金动物福利总监大卫·尼尔主题演讲现场

从野蛮走向文明，衡量一个社会的文明程度，动物福利是一个十分重要的指标。亚洲动物基金的“圈养动物福利”项目成立于2010年， 同其他项目一样， 都是围绕着“尊重生命，终止虐待”的宗旨进行。在过去的6年间，传递人与野生动物的正确相处方式，并着力推动不要让野生动物沦为公众娱乐工具的理念。亚洲动物基金在推广动物福利理念的同时也努力推广人道关怀教育，改变人们对待动物的态度，让这些美丽的生灵享受到生命的尊严。

亚洲动物基金在多个国家和地区设有分支机构，拥有全职工作人员200余名，在四川新都，建立了四川龙桥黑熊救护中心。四川龙桥黑熊救护中心有着一支超过600人的志愿者队伍，成员来自四川、兰州、福建、太原、北京和南京。

Teambition 一直致力于企业社会责任的发展，将自始至终为非营利组织提供力所能及的帮助。亚洲动物基金工作人员在今年7月的一次 Teambition 品牌线下会面中，了解到 Teambition 及其公益组织计划，当时亚洲动物基金的工作项目在进行扩展，传统的微信和QQ、邮件已经很难掌握所有人员及任务的分配以及整体项目的进度等。经过 Teambition 用户顾问的系统培训，目前，亚洲动物基金及其志愿者团队，正在通过 Teambition 提供的产品支持开展日常工作。

Teambition 联合亚洲动物基金在成都举办公益知识讲座
Teambition 联合亚洲动物基金在成都举办公益知识讲座

除了技术手段的支持，Teambition 也会通过其他形式帮助公益组织计划的对象。杨青是亚洲动物基金动物福利项目部门经理，主要的职责是在中国大陆地区动物福利项目的管理工作，她认为：“公益传播事件对我们来说很难得，本次联名活动后，有不少参与者申请成为我们的志愿者，聚集了一批新的支持者。很开心地看到全新的领域拓展，受众观念开放、能够接触新的知识和观念，为我们打开了新的领域，让理念、价值观辐射到了新的人群，是一件非常有意义的事，希望将来跟Teambition做更多的事情。”

目前亚洲动物基金正在招募志愿者，加入亚洲动物基金志愿者团队

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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