FairMedOnline拓展进入全球医疗旅游市场，收购Caremondo

新加坡2016年11月7日电 /美通社/ -- 总部位于新加坡、为全球病人提供中立医疗复查服务的数字医疗公司 FairMedOnline 收购了国际医疗旅游平台 Caremondo。这项交易让 FairMedOnline 能够继续拓展，进入快速发展的全球医疗旅游市场。

Caremondo 是一个为高品质医疗旅游提供全方位服务的全球平台。该平台让病人能够在分布于全球20多个国家的160多个获得认可的合作医疗设施，进行医疗、牙科与美容医疗服务的比较与预订。此外，Caremondo还能在整条价值链中全程陪伴病人，提供方便病人的全面服务，包括签证处理、航班和酒店预订及翻译服务。

FairMedOnline 总裁兼首席执行官菲利普-格拉夫-冯-哈登贝格 (Philipp Graf von Hardenberg) 表示：“这为实现 FairMedOnline 的发展迈出了重要一步。它让我们能够加强我们作为领先的数字医疗公司的全球地位，并能拓展更多国际市场。FairMedOnline现在能够通过一个方便安全的平台在全球范围内提供医疗解决方案方面的全方位服务 -- 我们的服务范围可以从医疗复查服务一直覆盖到世界上任何地方的医疗服务和相关援助。FairMedOnline 和 Caremondo 可以彼此有效互补，而我们也将无缝延续 Caremondo 所开展的业务。”

FairMedOnline 首席营销官尼尔-范-希尔登 (Neil van Heerden) 补充说：“Caremondo 在医疗保健和医疗旅游市场声誉卓著。2016年 Caremondo 从全球领先的医疗旅游权威刊物《IMTJ》（国际医疗旅游杂志）获得了两个重要的医疗旅游奖项。我们和 Caremondo 身负同样的使命，即让病人和客户能够获得安全高效的高品质医疗服务。”

Caremondo 的两位创始人维罗妮卡-莱特曼 (Veronika Leitermann) 和安德烈亚斯-奥托 (Andreas Otto) 表示：“我们发现 FairMedOnline 是一位可以与我们互补的合作伙伴，能够将 Caremondo 的业务带到新的层次。FairMedOnline 团队和我们对 Caremondo 有着共同的愿景与价值观念，并且想要为全球病人干一番事业。”