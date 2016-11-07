传化物流服务双11新常态 助力制造业升级

杭州2016年11月7日电 /美通社/ -- 今年的“双十一”格外不太一样，以往那种将供求匹配整合到24小时的共振将延长至24天，继而和“双十二”继续共振。激增的快递或将从一个极端高峰走向一片高原，成为物流界今后两三个月乃至更长久的新常态。

传化物流一直用平台思维和供应链思维提供供应链整体解决方案，但同时也可与快递企业合作，且有着与众不同的吸引力：提供仓储、保险、支付结算等全链条服务。

11月5日至6日，在第十四届中国物流企业家年会上，传化物流提及了助力“双十一”的优势，分享了依靠智能物流系统传化网发展物流大数据、生成中国物流大脑的战略举措，并结合举措，和物流界大咖碰撞了用智慧物流驱动产业升级的“智慧”。

制造业比消费者更需要智能物流系统

“公路物流的体量是快递的30多倍，是外卖行业的200多倍。服务于企业的物流，远比服务于个体消费者的物流，有更庞大的基础体量。”传化集团董事长徐冠巨此前如此分析。

对此，传化物流高级副总裁李绍波在年会“智慧物流如何驱动产业升级”对话环节上介绍，传化物流和快递企业有合作，但更要服务于生产制造业的发展。

在和快递企业合作方面，以传化物流旗下产品陆鲸为例，韵达、德邦等以竞价模式，通过陆鲸平台发布货源信息，与陆鲸FBA（货运经纪人联盟）达成交易。而传化物流旗下另一产品易货嘀为应对“双十一”峰值货量压力和特殊货物的配送需求，为企业级客户量身定制了标准解决方案。

在服务生产制造业方面，李绍波介绍，传化物流就是要为制造企业提供更高效的运力采购和运力服务，同时提供金融、信息等生产性服务业的各类基础服务，带动中国制造业在互联网背景下最深刻变革。

正是有着“以服务为引擎，以技术为利器”的创新发展，在今年的中国物流企业家年会上，传化物流获评“2016中国物流杰出企业”，陆鲸获评“2016中国物流创新奖”，易货嘀获评“2016中国物流十佳成长型企业”。

四个“一”构筑“传化网”，助力国家决策

本次大会主论坛中，在1500名物流大咖的关注下，聚集“智慧物流如何驱动产业升级”议题，李绍波用四个“一”分享了“传化网”的举措：

一张网，形成一张覆盖全国的城市物流中心网络；一套系统，在全国公路港网络之上，安装一套涵盖供应链所有场景的全业务运营系统；一个行业开放平台，连接全行业各种角色；“一朵云”，通过大数据和云计算，构建中国公路物流大脑。传化物流希望做到未来物流行业的动力源不是柴油和汽油，而是数据。

在分论坛中，聚焦于“互联网+高效物流实践”，传化物流总裁助理、系统智能化中心总经理项天成进一步分享了从万物互联到万物智联过程中传化网的打造路径。他还向与会来宾展示了高效物流的实践路径，比如利用物联网技术，解决信任不够等诸多行业痛点。

在另一分论坛中，聚焦于“电商物流与城市配送”，传化易货嘀总经理秦愉分析了传化网在解决货源潮汐需求频现这一难题中的独特价值。“互联网+物流，以及无车承运人，都不是简单的运力提供，而是需要整体解决方案供应商，传化网就能够提供整体解决方案。”秦愉分析说。

传化网的打造引起现场不少物流人士的共鸣，当场就有物流企业家感慨，“看来传化网希望服务于整个生态，并成为生态圈的基础设施。”



传化集团董事长徐冠巨接受浙江卫视采访

强化联盟的力量，打造开放共赢的生态

传化物流在这次大会中呼吁用联盟的力量打造开放共赢的生态。“我们要在中国聚集一群有共同理想、共同想法的人，一起建好联盟，打造生态圈，同时，建好的系统可以为整个联盟所用。”传化物流高级副总裁朱晓晖说。

朱晓晖介绍，传化物流正着力打造经纪人联盟，进一步积聚丰富稳定的货源;还着力打造区域网络联盟，将揽货点等终端布局到该城市各个毛细血管中;同时着力打造车队联盟，并融入卡车金融服务、卡车后市场等各类增值服务；此外，还着力打造公路港联盟，实现业务共享、资源共享、信息共享、系统共享，实现联盟合作伙伴之间的合作共赢。

联盟的终极价值是助力国家经济转型发展。正如传化集团董事长徐冠巨在年会致辞所说，物流行业要更好地协同起来，为产业升级服务，面对困难，物流行业要提高对自己的认识，要联合起来共同克服困难。“把转型升级这一关闯过去，这就是我们行业的机会，也是我们行业的责任。”