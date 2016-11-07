亚洲种植园资本公司在年度股东大会上拓展视野

曼谷2016年11月7日电 /美通社/ -- 作为屡获殊荣的种植园管理公司，亚洲种植园资本公司 (Asia Plantation Capital) 于2016年10月21日（周六）在泰国曼谷万丽酒店 (Renaissance Bangkok) 举行了泰国年度股东大会。



亚洲种植园资本公司在泰国曼谷举行2016年泰国年度大会

亚洲种植园资本公司欣然宣布，尽管全球经济活动放缓，但该公司2015财年在泰国的营收增长6%，在新加坡的营收也实现了大约4.5%的类似增长。

亚洲种植园资本集团首席执行官巴里-罗林森 (Barry Rawlinson) 先生面向由300名泰国种植园主和利益相关者组成的参会人群发表讲话，通过详细介绍该公司如何在面临多项挑战的情况下，在整个2016年以指数式增长来拓展视野，拉开了年度股东大会的序幕。罗林森先生还谈到了气候变化对农业的持续影响，以及该公司如何经过不懈的努力来解决相关问题并缓解负面影响。

亚洲种植园资本公司依然坚守“全面可持续性”的理念。在整个2016年，该公司提出了不仅仅是企业社会责任性项目的各种计划和指令，还确保该公司所有员工都能获得平等的关怀、照顾和鼓励 -- 范围从中高管理层一直到种植园工人及其家人。

Jinda Tonkhambai 概述了以往项目的详情，以及在去年已经开展并使众多当地社区受益的各种事项。亚洲种植园资本公司所开展的项目关注地方基础设施 -- 例如学校和礼拜场所，旨在改善在该公司经营地区周围居住与工作的人们的生活水平。

亚洲种植园资本公司在年度股东大会上向曼谷泰国农业大学 (Kasetsart University) 林学院的3名大四学生颁发了奖学金，这包括为他们支付在四年期间多达15万泰铢的学费。

由于该公司为了满足对产品日益增长的需求而进行持续拓展和新增种植园，亚洲种植园资本公司总管理部的 Phanitta Matwangsaeng 向参会者提供了有关在购买土地之前开展各项流程与尽职调查的最新信息。建筑师 Phoom Matwangsaeng 还进一步介绍了包括土地设计过程、农场地图、水系统和树木管理系统在内的技术细节。

该公司运营经理 Nadiah Abdullah 代表亚洲种植园资本集团马来西亚分公司 -- 亚洲种植园资本有限公司 (APCB)，介绍了今年所取得的重要里程碑，着重强调了组建的重要合资公司，以及在研发方面取得的突破。

该公司在东南亚最大的沉香木蒸馏厂现在采用了部分新的生产工艺，以及经过拓展的养护设施和配备一流设备的实验室，旨在监控油质和生产方法。

APCB 所取得的最重要成就之一是其产品近期获得马来西亚公司委员会（Suruhanjaya Syarikat Malaysia，简称 SSM）、马来西亚相当于新加坡金融管理局 (MAS) 和英国金融市场行为监管局 (FCA) 的机构）的认可和一致批准。

作为业内专家，该公司农业主管 Robin Jewer 和林业专家 Boonchuay Jomkhamsee 介绍了亚洲种植园资本公司受到雨水过多影响的相关种植园的当前状况，以及应对变化无常的天气情况所采取的措施。例如，该公司的所有种植园目前都通过采用雨量器和水分测量仪来控制这种风险，旨在确保每棵树均能获得适当的水量。因此，这可以显著减少用水量，以及用泵抽水所需的用电量。

宋卡王子大学 (Prince of Songkla University) 特别科学顾问兼副教授 Pakamas Chetpattanondh 博士则向参会者介绍了她对乌木油在医药与治疗方面的好处的持续研究 -- 特别是关于其抗老化特性和治疗各种癌症的潜在功效。

亚洲种植园资本公司目前对被称为“神奇植物”的竹子开展重大投资，并且这家公司集团将其视为另一种具有巨大潜力的“农作物”。作为该集团承诺确保创新型、可持续性的商业化解决方案与新技术的另一个部分，它为Boo-Tex™提供了支持，而后者为时尚和运动服装行业开发了一系列全新的高档竹纤维面料。亚洲种植园资本公司泰国区董事长罗格-哈格里夫斯 (Roger Hargreaves) 先生借此机会，向参会者介绍了竹子产业令人振奋的开发方面的最新情况，并且全面概述了不断拓展的商业化竹子产业。

法国小众高端香水公司 Fragrance Du Bois 品牌与零售经理克洛蒂尔德-安托万 (Clotilde Antoine) 还向参会者介绍了该公司的最新情况。Fragrance Du Bois 这个年轻而又具有创新精神的品牌今年不断创造佳绩，即达成全新合作关系，在巴黎、香港、米兰和马贝拉开设门店，并在日内瓦开设非常具有自身特色的欧洲旗舰店。

此外，该品牌还决定扩大并增强其产品组合，即推出并发布不含酒精的“Lite Attars”系列和“Nature's Treasures”（自然珍宝）系列 -- 只采用纯天然上佳成分制作而成的原创人工调配非乌木油香水。

亚洲种植园资本公司还宣布将与 Fragrance Du Bois 和即将公布的美容与个人护理公司达成独家的「承购」协议 -- 藉此增加对亚洲种植园提供的乌木油的需求，并且进一步确保其生产的乌木产品的最终市场。

该公司在这次会议上还表示，亚洲种植园蒸馏厂的“超级蒸馏设备”预计到2020年末将全面投入运营。

亚洲种植园资本集团首席执行官巴里-罗林森在其演讲结束时表示：“对于亚洲种植园资本公司的所有人而言，2016年是一个丰收年，因为我们从重大努力积累和长时间投入之中获得了回报。尽管面临众多挑战，但我们努力确保了在所有地区保持其业绩、增长和发展势头。”

罗林森在总结时称：“我要代表公司，向所有利益相关者、股东和每位员工的贡献与支持表示感谢。这是我们公司令人振奋的时刻，敬请利益相关者放心，我们在做出各项决策之际会将你们的最大利益放在心上。”



亚洲种植园资本公司向泰国农业大学的学生颁发奖学金