2016英国商业大奖揭晓获奖企业

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 2016年11月3日晚,由上海英国商会主办的2016年度英国商业大奖在上海锦江汤臣洲际大酒店揭晓了八大奖项的获奖名单。当晚,各奖项的入围者与现场近300位嘉宾共同见证了11位获奖企业的诞生。

British Company of the Year Winner- Jaguar Land Rover China From left to right: Her Majesty’s Ambassador to the people’s republic of China -Barbara Woodward, Jaguar Land Rover China CFO and Acting President Greater China- Richard Shore, British Airways Executive Vice President China, Hong Kong SAR and the Philippines -Richard Tams