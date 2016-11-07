2016英国商业大奖揭晓获奖企业

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 2016年11月3日晚，由上海英国商会主办的2016年度英国商业大奖在上海锦江汤臣洲际大酒店揭晓了八大奖项的获奖名单。当晚，各奖项的入围者与现场近300位嘉宾共同见证了11位获奖企业的诞生。



英国商业大奖获奖公司：捷豹路虎中国 从左到右：英国驻华大使吴百纳女士（Barbara Woodward CMG OBE）, 捷豹路虎中国首席财务官和大中华代理总裁Richard Shore，英国航空公司中国、香港特区和菲律宾执行副总裁Richard Tams



British Company of the Year Winner- Jaguar Land Rover China From left to right: Her Majesty’s Ambassador to the people’s republic of China -Barbara Woodward, Jaguar Land Rover China CFO and Acting President Greater China- Richard Shore, British Airways Executive Vice President China, Hong Kong SAR and the Philippines -Richard Tams

2016年度英国商业大奖的特别赞助人，英国驻华大使吴百纳女士 (Barbara Woodward CMG OBE) 致辞感谢参与奖项评选的中英公司：“无论提名与否，也不论是中国公司、英国公司，还是跨国企业，正因你们日复一日的辛勤付出，由此建立并加深了中英两国之间的贸易纽带。今晚我们在这里就是要感谢这些公司所作出的贡献，并庆祝他们取得的成就。”

本届大奖得到中英企业的积极参与，诸多优质企业的申请使得各个奖项的竞争异常激烈。大奖评审委员会主席、上海英国商会主席博佰励 (Barry Piper) 说到：“申请企业遍布中国各地，包括上海、北京、广州、成都等等，还有不少来自英国本土，质量非常高，令评委会印象深刻。虽然参赛公司来自各行各业，但他们都展现出拓思立新，勇于创业，锲而不舍的企业精神，这不仅是英国商业大奖所要表彰的企业品质，也是振兴中国和英国未来经济的核心精神。”

英国新任国际贸易大臣利亚姆·福克斯 (Liam Fox) 也为大奖参与企业送来视频祝贺，并表示：“随着中国进一步迈向服务经济，将催生出更多中英两国合作的新机遇，双方在未来的深度合作前景广阔。”

本届大奖也迎来了英国在华东地区的重要一周，见证了第二届中英地方领导人会议在上海举行；以及英国罗素大学集团八位校长到访上海，会见中国大学九校联盟领导人。

2016年英国商业大奖获奖名单（11家企业）