德国Sto（申得欧）内墙涂料无锡旗舰店隆重开业

无锡2016年11月7日电 /美通社/ -- 近日，德国Sto（申得欧）内墙涂料无锡旗舰店隆重开业。这也是Sto在无锡的首家旗舰店，位于无锡市红星美凯龙锡山店1号馆（1楼）。红星美凯龙家居设计博览中心是无锡高端建材品牌聚集地，这也是Sto选择这里的缘由。走进德国Sto（申得欧）内墙涂料无锡旗舰店，德式工业风格让人耳目一新，细节处体现着德国工业的传统与严谨。丰富的产品展示，涵盖了德国原装进口内墙漆系列和按德国配方生产的黑森林系列。不断创新的技术、严苛的环保要求，能满足客户对涂料的多种功能性要求。样板区内丰富的色彩、多样的种类、不同的质感，能满足不同客户的个性化要求和装饰效果需求。

Sto 公司创立于1835 年，总部位于德国巴登·符腾堡州的Weizen。自创立以来，Sto一直专注于内外墙涂料、外墙保温体系的生产及销售。公司采用先进的生产设备，致力于以德国品质的绿色建筑装饰材料供应全球市场，是建材行业内具相当知名度的跨国公司之一。

2006至2008年，Sto 连续三年蝉联德国“创新企业100强”(TOP100-Unternehmen) 大奖。2013至2014年，Sto 连续在德国“隐形冠军”(Hidden Champions) 排行榜上位列前茅，2014年更冲进前十名，在同行业内排名第一。

装饰和保护是建筑涂料的两大功能。内墙涂料对建筑的装饰作用众所周知，但其更重要的保护作用却往往被人们忽略。为了更好地保护建筑物内墙免受自然环境、使用环境及微生物的侵蚀破坏，延长建筑物的使用寿命，Sto中国公司根据国内的环境气候特征和市场需求，从德国母公司庞大的产品体系中引进了适合中国市场的内墙系列产品。

Sto建筑涂料类产品，通过了欧洲质量标志认证、法国室内环境检测认证、瑞士环保标识认证。德国工厂通过了南德意志集团TUV SUD 的ISO9001认证，中国和美国的工厂则通过ISO9002认证，因此Sto 公司能够在全球保证其产品具有同等的高质量。Sto 产品均严格按照德国DIN标准生产，完全符合中国国家标准，部分创新性产品有着与众不同的性能特征。

如果对Sto的内墙涂料产品还不太熟悉，以下是Sto全系列的环保产品的简介。

Sto德国原装进口内墙漆系列，为德国Sto公司所有内墙涂料之精选，从“底”到“面”，全系德国生产，符合德国严苛的环保要求，能为居家生活提供健康、多彩、耐用的高品质体验。全系列环保性均通过南德意志集团(TUV SUD)的第三方检测。

Sto德国原装进口内墙漆系列中的明星产品，Sto-康乃馨生态漆是极具创新意义的内墙环保产品。它既是一种利用光催化原理，净化室内空气的新一代活性生态型涂料，也是一种不含溶剂、塑化剂等有毒有害物质的环境友好型涂料。Sto-康乃馨生态漆的漆膜中特别研发的催化剂 (VIC) 能在任何可见光的触发下产生极具活性的负氧离子和羟基离子，时时对室内的各种挥发性的有毒有害物质、飘浮的细菌、气味等多种有机化合物进行持续的催化降解，最终分解为无害的二氧化碳和水，使得室内空气质量得到明显改善。

人生的大部分时间是在室内度过的，对拥有健康的室内空间环境和个性化、功能化的装饰是当今人们的追求所在。Sto内墙涂料黑森林系列，不仅各项性能优异，而且在环保方面更为出色，其提供的高品质体验与健康居室环境相得益彰。例如，Sto-黑森林净味祛醛漆，采用德国最新祛醛技术和标准的德国工艺全自动化生产，能有效改善室内空气质量。

这些只是Sto内墙涂料产品系列中的一部分，Sto提供丰富而独特的各类产品，无论从环保性能，还是从功能性的角度，消费者一定可以从中选到最心仪的产品。Sto参照德国标准实施严格的质量控制体系，从配方研发、原料选购、生产加工等各个环节严把质量关口、全程管控。在产品质量上Sto精益求精，一丝不苟，不断为客户提供高品质的涂料体验。

百年的涂料经验，铸成了Sto一直秉承的“理性筑造”的建筑理念；百年的涂料经验，造就出Sto一代又一代的德国工匠。如果您正准备装修您的新家，欢迎大家来到德国Sto（申得欧）内墙涂料无锡旗舰店（无锡市红星美凯龙锡山店1号馆1楼，贡总：0510-66899576）现场体验。

欲了解更多信息，请查询Sto中国官网 http://www.sto.com.cn