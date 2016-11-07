索迪斯体育赛事与休闲娱乐COO到访中国

对中国体育赛事与休闲娱乐服务发展表露自信

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 索迪斯体育赛事与休闲娱乐全球首席营运官娜塔莉·白龙·索波女士近日到访中国。作为索迪斯创始人之女、董事会成员，娜塔莉此行的主要目的在于开发中国体育赛事与休闲娱乐方面的市场、挖掘潜在商业机会。在京期间，娜塔莉参观了许多令人印象深刻的知名休闲场所，包括中国国家博物馆和国家体育场（鸟巢）；同时，她还与万达集团董事长王健林先生见面，交流双方的市场洞察，并向他介绍了索迪斯的全球业务，尤其是索迪斯体育赛事与休闲娱乐服务在法国、英国及美国的发展足迹。王健林表示：“让我惊喜的是，索迪斯作为一家提供专业服务的公司，已经在80个国家开展业务，并在全球拥有42万名员工。”

作为管理独特场所、组织世界级体育和文化赛事（包括奥运会、达喀尔拉力赛和英国皇家赛马会）的战略合作伙伴，索迪斯策划与执行包括营销、后勤、技术支持及高端餐饮和装修装饰服务在内的综合服务已有20余年；坚持以客户需求为中心，创新和定制解决方案，将每日生活质量带给消费者。

娜塔莉在开发及发展知名场所和品牌，特别是在体育赛事、大型活动、会展、旅游及文化景点等领域，有着远见卓识和丰富的经验。所涉及的重大活动及知名场所包括：好莱坞露天剧场、橄榄球世界杯、环法自行车赛、法国巴黎埃菲尔铁塔餐厅、伦敦游船、狂人国游乐园及塞纳河音乐会。娜塔莉表示：“中国正在发生的变化是非常惊人的。我对中国体育赛事和休闲娱乐产业的快速发展印象非常深刻。我也有信心，我们在中国将会有长足发展。”