孟山都公司再次入选《科学》杂志2016全球最佳雇主

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 孟山都公司再次入选《科学》杂志（Science）2016年度全球生命科学领域最佳雇主（Science and Science Careers’ 2016 annual Top Employer survey），排名第13位。入选《科学》杂志榜单的20家企业分别是来自生物技术、生物制药、传统制药以及相关行业的公司。
2016年适逢农业转基因技术商业化20周年。孟山都公司首席技术官傅瑞磊博士（Dr. Robert Fraley）表示：“创新对农业的重要性正前所未有地凸显。面对气候变化等诸多全球性挑战，农业需要可持续地生产粮食、饲料和纤维，以满足增长中人口的生活需求。而科学家的创新精神，坚韧不拔，以及对成功的信念是应对挑战的关键。”
《科学》杂志2016全球20家最佳雇主排名由近6000名来自北美、欧洲及亚太地区的科技公司雇员、学者和杂志读者评选产生。调查对象分别从公司财务实力、灵活性以及研发驱动力等23个方面对企业进行评估，评选拥有最佳声誉的雇主公司。每家公司的最终排名基于众多因素的考量，包括是否尊重员工、企业文化价值是否与员工个人价值相符等。
孟山都坚持新兴科学领域及创新技术的研发投资。孟山都通过积极达成一系列基因编辑领域的新合作，持续完善公司每年1月公布的年度研发产品线。2016财年，孟山都全球研发投入约16亿美元，用于开发虫害、杂草和病害治理，为农民提供收益的同时，减少农业生产的环境影响。
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Monsanto Ranks as 2016 Top 20 Employer in Science Magazine
http://news.monsanto.com/press-release/recognition/monsanto-ranks-2016-top-20-employer-science-magazine